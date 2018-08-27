Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

Мнения

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

 Измены Галкина и алкоголизм Примадонны в скором времени «сыграют на руку» Киркорову и вернут ему…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Ученые обнаружили способ внезапного уничтожения Земли Avito, ЖЖ и Rutube начнут передавать сведения о пользователях спецслужбам А Даша?: Фанаты обвинили Крида в поисках Афродиты в морских пучинах Филипп Киркоров сыграет самого себя в фильме «Гранд» Ученые: Проживание возле парков снижает вероятность рака груди Гоген Солнцев изуродовал 63-летнюю жену и привёл к Малахову ловить хайп Огромные щеки и нелепый наряд: Филипп Киркоров возмутил поклонников внешним видом Водительские права собираются «вшивать» в смартфон «Грудь в разлёт!»: Анастасию Волочкову раскритиковали фанаты за поход в храм с глубоким декольте Ученые NASA стреляли по Нибиру, чтобы спасти Землю от столкновения Благовещенец стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ Елена Степаненко посылает на отдых Петросяна с молодой любовницей «чаек-разведчиц»
| | 54-летняя Лолита показала свою «веселую» фигуру

54-летняя Лолита показала свою «веселую» фигуру

Вчера, 23:06

Исполнительница послушала мужа и легла в позу морской звездочки.

Многие хвалят Лолиту за ее божественное чувство юмора, а вот круглый живот поклонники раскритиковали. Кадры опубликованы в соцсеть Instagram. Видеоролик снят на совместном отдыхе с супругом певицы. Лолита подписала под видео «Речная жаба». Однако мужу не понравилось высказывание, поэтому попросил певицу лечь в позу морской звездочки - «веселую» фигуру.

Поклонники хотят, чтобы исполнительница никогда не теряла чувство юмора. Фолловеры просят отнестись к своему телу с любовью и начать заниматься спортом. Кадры достойны уважения, ведь знаменитость не пытается заявить всем, что она выглядит стройнее, чем есть на самом деле. А комментарий к посту показывает, что звезда не особо и самовлюбленная личность.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Лолита Милявская предстала перед подписчиками с «голым лицом»
Лолита Милявская предстала перед подписчиками с «голым лицом»

Лолита Милявская в Instagram предстала перед подписчиками с «голым лицом», когда на видео рассказывала, что посетит фестиваль своей подруги певицы Лаймы…

Сексуальная Анфиса Чехова показала позу идеальной проходимости
Сексуальная Анфиса Чехова показала позу идеальной проходимости

Популярная телеведущая и актриса Анфиса Чехова много внимания уделяет своей внешности и фигуре. Недавно знаменитость в сексуальном костюме продемонстрировала…

Опозорилась: Лолита назвала Южно-Сахалинск островом
Опозорилась: Лолита назвала Южно-Сахалинск островом

Отечественная исполнительница Лолита Милявская в очередной раз опозорилась перед поклонниками. На опубликованном в Instagram видео артистка назвала…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости