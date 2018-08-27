54-летняя Лолита показала свою «веселую» фигуру

Исполнительница послушала мужа и легла в позу морской звездочки.

Многие хвалят Лолиту за ее божественное чувство юмора, а вот круглый живот поклонники раскритиковали. Кадры опубликованы в соцсеть Instagram. Видеоролик снят на совместном отдыхе с супругом певицы. Лолита подписала под видео «Речная жаба». Однако мужу не понравилось высказывание, поэтому попросил певицу лечь в позу морской звездочки - «веселую» фигуру.

Поклонники хотят, чтобы исполнительница никогда не теряла чувство юмора. Фолловеры просят отнестись к своему телу с любовью и начать заниматься спортом. Кадры достойны уважения, ведь знаменитость не пытается заявить всем, что она выглядит стройнее, чем есть на самом деле. А комментарий к посту показывает, что звезда не особо и самовлюбленная личность.