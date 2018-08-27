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А Даша?: Фанаты обвинили Крида в поисках Афродиты в морских пучинах

Сегодня, 21:55

Скала Афродиты на Кипре привлекла внимание завидного холостяка Егора Крида. Певец опубликовал пост разочарования от неудавшегося заплыва.

Участник шоу "Холостяк" опубликовал несколько завораживающих фотографий со своего отдыха на Кипре. Несмотря на то, что снимки получились довольно романтичными и живописными, пост, написанный Кридом, выражал лишь грусть. В нем певец сообщил подписчикам, что доплыл до скалы Афродиты, даже потрогал ее, но свою "Афродиту" в морских пучинах так и не нашел, намекая, видимо, на все еще свободное место в сердце.

Одни фанаты наперебой начали восхвалять красоту завидного холостяка и сообщать, что не там он ищет, якобы, все нужные ему "Афродиты" ждут его дома, сидя за компьютерами, другие же обвинили Крида в игнорировании Дарьи Клюкиной, финалистки шоу "Холостяк". "Где пост про Дашу?", "А Даша?", "Даша твоя Афродита", "А кто же тебя фоткал тогда?", задались волнующими всех вопросы, которые так пока и остались без внимания самого Крида.


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