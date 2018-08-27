Экс-участник группы «Ленинград» рассказал о новом романе Сергея Шнурова

Выяснилось, что новую любовь шоумена и лидера коллектива «Ленинград» зовут Ксения Кострова.

Близкий товарищ и экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий рассказал о новой пассии Сергея Шнурова. Оказалось, что именно он познакомил певца с сексуальной блондинкой.

Барецкий рассказал, что на первый взгляд хорошая девушка. Экс-участник «Ленинград» отметил, что сейчас у парочки обоюдная любовь. Однако сам Барецкий считает, что Шнурову бы лучше возобновить отношения с экс-возлюбленной - Оксаной Акиньшиной.

«Хорошая пара, счастливая такая», - вспоминает отношения актрисы и Шнурова.

Отметим, что в августе Сергей Шнуров официально развелся с женой Матильдой. Они прожили в браке около 8 лет. Через время Шнуров начал появляться в обществе в сопровождении смазливой блондинки. А в июле Шнуров опубликовал совместное фото с Оксаной Акиньшиной, где она целую шоумена в щечку.