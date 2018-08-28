47-летняя Лера Кудрявцева спустя три недели после родов приступает к работе

Звезде выпала честь стать ведущей молодежного музыкального фестиваля «Новая волна».

Лера Кудрявцева известна по шоу «Секрет на миллион». Артистка заявила, что через три недели после рождения дочери ей нужно выходить на работу. Самое страшное, что 47-летняя телеведущая оставит своего ангелочка на неделю. За малышкой будет присматривать мать телеведущей – Александра Ивановна. Сама знаменитость поедет в Сочи, где станет ведущей песенного конкурса «Новая волна». Фестиваль начнется уже с первых дней сентября.

Решение оставить новорожденную без материнской груди далось непросто. Лера Кудрявцева могла и не попасть на мероприятие, если бы роды были запоздалыми. Дочь родилась точь-в-точь в срок.

Не секрет, что после родов звезда набрала лишние килограммы. У Кудрявцевой по этому поводу начались комплексы. Сейчас знаменитость постоянно с ребенком, поэтому в ближайшее время заниматься фитнесом не особо удастся.

Отметим, что после рождения ребенка Лера Кудрявцева не стала скрывать его пол и имя. 13 августа в семье произошло пополнение – родилась дочь, которую назвали Марией.