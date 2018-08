«Противно, но прикольный»: Александр Ревва в образе «бабушки легкого поведения» восхитил фанатов

По статистике в этот день, 27-го августа, рождаются только сильные женщины- Великая Фаина Раневская (Фельдман), Удивительная Марина Федункив и Обаятельная Александра Фишман.. и то, что у всех этих женщин фамилия начинается на букву «Ф» - неслучайная случайность!!! «Мариночка!!! Я очень рад, что ты родилась на этой планете!!! Обожаю тебя!!!» А.П.Фишман @sasha_fishman_official. Друзья!!! И не забудьте зайти к ней на youtube-канал «Марина Федункив Шоу». Это очень смешно!!!! @marina_phedunkiv ?? #марюся #сднюсей #ааааа

A post shared by Ревва Александр (@arthurpirozhkov) on Aug 27, 2018 at 9:35am PDT