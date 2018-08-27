«Противно, но прикольный»: Александр Ревва в образе «бабушки легкого поведения» восхитил фанатов

Артист от своего имени и от Александры Фишман поздравил коллегу Марину Федункив с днем рождения. Подписчики позитивно оценили креатив шоумена.

27 августа в России отмечают День кино. Многие артисты уже поздравили поклонников и коллег, но Александр Ревва сумел и тут отличиться. В своем Instagram-аккаунте он напомнил, что сегодня также родились Фаина Раневская, Марина Федункив и «бабушка легкого поведения» Александра Фишман. Он отметил, что это не может быть случайностью, а также от своего имени и от имени своего персонажа поздравил коллегу и подругу Марину Федункив с днем рождения.

Александр Ревва в образе «бабушки легкого поведения» восхитил фанатов. Менее чем за час публикацию просмотрели около 60 тысяч пользователей, а более семи тысяч поставили лайк. В комментариях многие поклонники отметили, что поздравление получилось очень оригинальным, а Александр Ревва в образе Фишман – шикарным: «Ревва, ты лучший», «Бесподобен», «Александр, вы мастер». Некоторые подписчики признались, что видеть звезду в образе женщины они еще не привыкли, но при этом образ оценили позитивно: «Мне кажется или вы в этом гриме похожи на моих учителей?)», «Противно, но прикольный», «Какая страшная бабка- и такой классный Ревва».

Виктория Озерова