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| | Рита Дакота после заявления о разводе впервые выступила на сцене

Рита Дакота после заявления о разводе впервые выступила на сцене

Сегодня, 05:20

Увидев огромное количество верных поклонников, певица не сдержала эмоций и расплакалась.

Недавно стало известно, что Рита Дакота и Влад Соколовский разводятся. Для певицы все эти разбирательства - огромнный стресс. Певице пришлось отменить концерты. Однако в Москве и Петербурге Дакота все-таки решила выступить со своей сольной программой. О пройденном первом фестивале певица написала в Instagram.

После концерта артистка поняла, что этот концерт должен был остаться при любом раскладе. Мероприятие прошло ярко, огромная толпа поклонников поддерживала Риту Дакоту. Узрев тысячи преданных глаз исполнительница расплакалась, но уже от счастья. Более детальную информацию Дакота расскажет в новом сюжете влога.

После развода большинство поклонников перешли на сторону Риты, успешный концерт тому подтверждение. По мнению певицы, родственники и сам Соколовский поступили ущербно по отношению к ней.


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