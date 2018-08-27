По сюжету картины артист должен был устроить дебош в ресторане, который относится к отелю.

Недавно поступила информация, что 51-летний Филипп Киркоров сыграет самого себя в фильме «Гранд». Отметим, что данная картина выйдет в сентябре на канале «Супер». Видео с анонсом ленты исполнитель публиковал на своей странице в социальной сети. По сюжету сериала, руководитель отеля приказывает персоналу вывести из себя исполнителя, чтобы отель был у всех на слуху. Однако работникам заведения это сделать не удается, так как артист практикует практику самоконтроля со своим гуру. Однако под конец картины Киркоров все же срывается и устраивает дебош в ресторане.

Напоминаем, что как актер Филипп Киркоров дебютировал в 1991 году. Исполнитель снялся в картине «Исчадие ада». Однако самую запоминающуюся роль Киркоров сыграл в ленте «Любовь в большом городе». На экране артист предстал в образе Святого Валентина. По словам певца, съемки данного фильма оставили незабываемые впечатления.

Анна Котова