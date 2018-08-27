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| | Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

Второй раз на те же грабли: В Сети нашли доказательства возврата Киркорова к Пугачевой

Сегодня, 20:03

Измены Галкина и алкоголизм Примадонны в скором времени «сыграют на руку» Киркорову и вернут ему «женщину, которая поет».

Звездные фанаты считают, что разрыв неординарной пары не за горами, а первым, кто окажется рядом с Примадонной, будет именно Киркоров.«Второй раз на те же грабли», - так и пишут сетевые эксперты в интернете, наблюдая за развитием событий в семейной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опасающиеся за повторение ошибок прошлых лет знаменитой певицей. Ведь «Король российской эстрады» на протяжении долгих лет после развода с Пугачевой не отходит от нее далеко, постоянно восхваляет заслуги бывшей супруги и активно общается с ее новой семьей. Неоднократно в СМИ поднималась тема, почему же Киркоров не женился вновь, а решил воспользоваться услугами суррогатной матери для получения потомства. Неужто дело в том, что певец все еще таит надежды на воссоединение с любимой женщиной?

В Сети считают, что данные надежды вполне обоснованы, ведь измены Галкина попросту доводят Пугачеву до плачевного состояния – Примадонна все больше увлекается алкоголем и более того, фанаты подозревают, что певица облысела на фоне стресса и последние годы носит только парики. Возможно, совсем скоро Алла Пугачева одумается и даст второй шанс обожающему ее Киркорову.

Стоит напомнить, что Галкина обвиняли и в связях с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте. К таким выводам пришли фанаты певицы, не так давно опубликовавшей совместный снимок с сыном, который внешне очень походит на супруга Пугачевой. После, Галкина обвинили в связи с Юлией Барановской, которых заметили уходящими вместе со светского вечера. Другие же вовсе обвиняли Галкина в гомосексуализме, приписывая ему роман с неким мужчиной, фигурировавшим с ним на совместных фотографиях в социальных сетях.

Чем завершатся отношения звездных супругов и удастся ли Филиппу Киркорову заполучить свой «желанный трофей» пока остается только гадать и наблюдать за развитием событий.


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