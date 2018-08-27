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| | «В любом случае до президентской шапки не дорос»: Садальский сравнил Навального с Лениным

«В любом случае до президентской шапки не дорос»: Садальский сравнил Навального с Лениным

Сегодня, 20:18

Соответствующее стихотворение появилось в Instagram-аккаунте артиста. Но подписчики не заметили сходства и назвали оппозиционера «очередным жуликом».

Стас Садальский в своем Instagram-аккаунте прокомментировал арест Алексея Навального. Он напомнил, что акция, за которую оппозиционера на время лишили свободы, прошла еще в январе, и сравнил политика с Лениным в стихотворении. За час с момента публикации пост собрал около тысячи лайков, но комментаторы не «оценили» сравнения: «Господи, где Ленин и где навальный?», «До Ленина ему, как до неба, подстилка американская», «В любом случае до президентской шапки не дорос». Некоторые и вовсе решили, что в таком случае Навального тем более нужно «держать в тюрьме»: «Ленин сыграл печальную роль в истории страны. Второго нам не надо».

Многие отметили, что об Алексее Навальном стали забывать и даже так он «умудрился» напомнить о себе: «Как он надоел со своей противной физиономией. По сути такое же жульё, к кормушке поближе хочет подобраться», «О Навальном стали забывать, вот и провоцирует власть, хоть так о нем что скажут». Самому автору публикации поклонники посоветовали не заморачиваться мирскими проблемами: «Дорогой Станислав Юрьевич! Отдыхайте, загорайте, кушайте вкусно, пейте сладко! Это же все мирское!».


Виктория Озерова

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