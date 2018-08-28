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| | «Признавался в любви»: Бузова разрыдалась из-за секса Ромы Гриценко с Ириной Пинчук

«Признавался в любви»: Бузова разрыдалась из-за секса Ромы Гриценко с Ириной Пинчук

Сегодня, 02:30

Огромный промежуток времени участник «Дом-2» вопил о любовной привязанности к Ольге Бузовой, несмотря на разницу в 9 лет.

Певица, ведущая, одна из самых популярных звезд шоу-бизнеса Ольга Бузова не смогла сдержать эмоции, узнав, что участник «Дом-2» Роман Гриценко переспал с другой девушкой. Ведущая проекта разрыдалась на лобном месте.

23-летний Гриценко в течение нескольких лет кричал о любви к 32-летней ведущей. Все комплементы и ухаживания Романа знаменитость категорически игнорировала. Однако Бузова заявила коллеге «Дом-2» Андрею Черкасову, что участник шоу ее любит.

После многократных отказов Гриценко завел отношения со свой ровесницей - Ириной Пинчук. Недавно парень заявил, что они уже занимались сексом. Ольга Бузова расплакалась, посчитав, что поступок со стороны Романа – предательство.

Влад Кадони отметил, что Роман соврал. На самом деле ничего у них не было с девушкой. Гриценко до сих пор говорит о любви к телеведущей. Ирине Пинчук неприятна ситуация, так как она привязалась к парню и не хочет его терять.


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