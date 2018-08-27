«Искренность зашкаливает»: Анна Хилькевич показала первое фото дочери

Три дня назад артистка во второй раз стала мамой. Малышку назвали Марией.

На своей странице в Instagram Анна Хилькевич опубликовала новое фото, на котором показала первый совместный снимок с дочкой. На фотографии артистка изображена такой счастливой молодой мамой. Пользователи не смогли остаться равнодушными к публикации. Они оставили много комментариев, в которых поздравили знаменитость. Один подписчик написал, что на данном фото искренность зашкаливает. Также некоторые спрашивали, как старшая наследница знаменитости отнеслась к появлению сестрички. Поклонники Хилькевич согласились с ее словами, что конвертик на выписку из роддома очень сложно выбрать, так как многое нравится, а определиться просто не реально.

Напоминаем, что до этого Анна Хилькевич опубликовала пост, в котором написала, что после появления второго ребенка она наконец-то выспалась. На это многие заявили, что это только сначала. Один поклонник даже с весельем написал, что это связано с тем, что во время беременности невозможно спать на животе.

Анна Котова