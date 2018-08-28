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| | У Анджелины Джоли на прогулке с сыном едва не «выпала» грудь

У Анджелины Джоли на прогулке с сыном едва не «выпала» грудь

Сегодня, 03:30

Для похода в ресторан Perch в Лос-Анджелесе актриса выбрала платье без бретелей, которое постоянно сползало. Образ получился достаточно сексуальным, но абсолютно неуместным.

В последнее время Анджелина Джоли снова оказалась в центре внимания зарубежных таблоидов: информагентства сообщали о госпитализации актрисы из-за анорексии на фоне депрессии. Проблемы у звезды начались якобы из-за продолжающихся судебных тяжб с Брэдом Питтом и разрешения судьи на то, чтобы экс-супруг чаще виделся с детьми. Представители актрисы опровергли эти сведения, а сама Анджелина Джоли продолжила блистать в свете. Недавно ее заметили на шоппинге, затем с детьми в кинотеатре. На этот раз актриса вместе с сыном Паксом прогулялась по Лос-Анджелесу и зашла в ресторан Perch.

Анджелина Джоли на прогулке с сыном выглядела довольно счастливой, поэтому этот выход в свет мог бы не привлечь внимание СМИ, если бы не «почти конфуз»: у актрисы едва не «выпала» грудь из-за неудачного наряда. Анджелина Джоли выбрала для прогулки бежевое платье без бретелей, туфли-лодочки, палантин в тон и черную сумочку. Образ получился одновременно сексуальным и неуместным, так как платье все время сползало, и актрисе приходилось его поправлять.


Виктория Озерова

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