Женщина-трансгендер из «Битвы экстрасенсов» доставлена в тюрьму для мужчин

Участник телешоу украл огромную сумму денег у одной компании.

В Хорошевском суде столицы прошел смотр против медиума, участвующего в «Битве экстрасенсов». Обвиняемым оказался Назар Гулевич, который полноправно считается женщиной-трансгендером. Информацию сообщает адвокат подсудимого Евгений Гомулин. Гулевича обвиняют в мошенничестве.

Судебный вердикт был оглашен еще 25 августа. Адвокат отметил, что нельзя женщину-трансгендера располагать в мужской следственный изолятор. Если с экстрасенсом что-то случится, то всю ответственность понесет следственный комитет и правоохранительные органы. Однако назначенный следствием прокурор и адвокат прекрасно знали, что подсудимый – трансгендер.

Защитник заявил, что отправил ходатайство о немедленном освобождении из изолятора, где отбывают строк представители мужского пола.

Суд обвиняет Гулевича в махинациях. Медиум похитил капитал одной крупной фирмы, но какой - не сообщают.

«Битву экстрасенсов» с 2007 года транслируют на телеканале ТНТ. Назар Гулевич появился в 16 сезоне в 5 выпуске.