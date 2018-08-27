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| | Это не заговор против России: Эксперт разоблачил скандал Королевой из-за Израиля

Это не заговор против России: Эксперт разоблачил скандал Королевой из-за Израиля

Сегодня, 19:08

Сетевые эксперты вычислили обман со стороны певицы, даже муж которой оказался под санкциями «Миротворца». 

 

Аналитики разглядели несоответствие в утверждениях певицы. Они предполагают, что так Наташа Королева решила привлечь внимание к своим концертам, а причина запрета может крыться в ее вызывающем поведении. Недавно в Сети разгорелся настоящий скандал: Наташа Королева накануне сообщила поклонникам в Instagram, что ее сегодняшний концерт в Кармиэле, Израиль, отменяется. Причины исполнительнице никто не объяснил, так как это было связано с решением местных чиновников о праздновании Дня Алии. Сетевые эксперты тут же увидели в этом политические причины: отмену концерта Наташи Королевой они объяснили непринятием Израилем «аннексии» Крыма и внесением в «черный список» Миротворца супруга певицы Сергея Глушко за выступление на полуострове. Многие отметили, что для России это уже становится тенденцией, эксперт заявил: «Россию все страны сейчас обижают, то санкции, то еще что-то, и пусть Израиль и поддержал РФ в ООН, но он может отыграться и с другой стороны. Возможно, есть какой-то негласный заговор против России между зарубежными державами, согласно которому одобряется ограничивать концертную деятельность звезд, поддерживающих присоединение Крыма к РФ».

Пока фанаты певицы сокрушались о «самодурстве чиновников», эксперт разоблачил скандал Наташи Королевой из-за Израиля. Аналитик заметил некие несоответствия в утверждениях певицы: «Для людей, не знающих Израиль: три указанных города, куда собралась Королёва, - это маленькие города на севере страны, в каждом городе порядка 30-40 тысяч жителей, так что говорить о толпах расстроенных фанатов не уместно». Эксперт считает, что так Наташа Королева решила привлечь внимание к своей концертной деятельности в Израиле, а настоящие причины угрозы срыва выступления могут быть совсем в другом: «А искать политическую причину вовсе глупо. Это не заговор против России, это неприятие некорректных особ, которые ведут себя вызывающе», - считают специалисты, по их мнению, причину конфликта нужно искать в деятельности певицы, которая захотела привлечь больше зрителей на свой концерт за счет политически активных и неравнодушных к проблемам любимых знаменитостей жителей Израиля.


Виктория Озерова

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