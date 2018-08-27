«Опять конюшню с театром перепутала»: Подписчики высмеяли Волочкову за нелепый наряд

«Неадекватность» звезды балета пользователи Сети узрели в выбранном наряде - вечернем платье в пол и обуви на высоких каблуках, что не уместно в данном случае.

Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте рассказала поклонникам, что вернулась с отдыха на Корфу в Москву. Первый день с дочерью балерина решила провести в конном клубе, и не преминула поделиться с подписчиками новыми фотографиями. Поклонники отметили, что на этот раз Анастасии Волочковой действительно удалось отдохнуть и ей это пошло на пользу, так как она даже похорошела. Но большинство подписчиков обратили внимание только на то, что балерина пришла в конный клуб в вечернем платье и на каблуках и высмеяли ее за нелепый наряд.

Пользователи отметили, что Анастасия Волочкова совсем не умеет подбирать одежду, соответствующую случаю, и напомнили, как она на концерт явилась в «потяганном» спортивном костюме. Теперь же их удивил выбор вечернего платья для похода в конный клуб, многие сочли это признаком «неадекватности» балерины: «В конюшне в вечернем платье? Когда Настя будет адекватной?», «Потом дома видимо солому из трусов и подола пол дня достаёт и к голове приклеивает», «Опять конюшню с театром перепутала», «Настя, в конюшню и прочие сараи одевайся соответственно, пожалуйста, а в элегантных платьях ходи в приличные и красивые места».

Виктория Озерова