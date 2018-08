«Опять конюшню с театром перепутала»: Подписчики высмеяли Волочкову за нелепый наряд

Первый совместный день с Аришей мы провели в конном клубе «Новый век» @newcentury_equicenter , по соседству с нами.???? Пока едет наш конь из-за границы, Ариша ухаживает за Хиной. Нам так хорошо вместе!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 27, 2018 at 7:20am PDT