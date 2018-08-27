«Спорт, любовь, интриги»: Песня Лободы зазвучит в «Большой игре»

На канале ТНТ стартует новый сериал, саундтреком к которому выступит композиция исполнительницы под названием «Суперстар».

На своей странице в соцсети Instagram певица Светлана Лобода опубликовала анонс нового сериала «Большая игра», в котором зазвучит ее песня как саундтрек. Также исполнительница написала, что в данной картине будет и спорт, и любовь, и интриги. Пользователи не смогли проигнорировать публикацию и оставили много комментариев. В отзывах подписчики написали, что композиция супер и надеются, что и сериал окажется таким же. Одна из подписчиц написала, что будет смотреть что угодно, если там есть песни Светланы Лободы. Также поздравляли с таким достижением артистку.

Напоминаем, что до этого Светлана Лобода опубликовала видео, на котором дочь Пугачевой танцует под песню «Суперстар». Пользователи были шокированы таким подхолимством и прогибом исполнительницы. Также артистку упрекнули, что своих детей она так не пиарит. Отметим, что Лобода давно дружит с Примадонной, которая даже недавно побывала на выступлении Светланы в Юрмале.

Анна Котова