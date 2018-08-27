Участники «Дом-2» упали лицом на пол для челленджа

Пользователи заметили, что Екатерина Скютте и Евгений Маслов много о себе возомнили, если решились участвовать в #падающиезвезды.

Участники «Дом-2» Екатерина Скютте и Евгений Маслов упали лицом на пол для челленджа #падающиезвезды. Он стал достаточно популярным сначала среди зарубежных звезд, а потом и среди российских знаменитостей. Однако зрители «Дома-2» критически отнеслись к тому, что в челлендже решили поучаствовать Маслов и Скютте.

«Ага, звезды прям, куда деваться», «Конечно, прям мировые звезды», «Какие они на*** звёзды», «Звёзды... Сам себя не похвалишь, как говорится», - писали поклонники шоу под их фотографиями.

Маслов пришел на проект в марте 2018 года и ошарашил многих заявлением, что бабушка завещала ему дом, стоимостью в 9 млн рублей, но достанется он, только если он жениться и перестанет пить. Его избранницей стала Екатерина Скютте, но девушка отказала ухажеру. Во время номинации на вылет Маслов назвал проект «гниленьким», а его участников «подленькими и никчемными».