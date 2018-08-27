«Едва родила и сразу за работу»: Костенко фанаты раскритиковали постоянную за рекламу

В этот раз супруга Дмитрия Тарасова продемонстрировала корсет, предназначенный для девушек, которые недавно родили.

В Stories модель Анастасия Костенка опубликовала два коротких видео, на которых продемонстрировала специальный корсет для девушек, которые недавно родили. Знаменитость много рассказала, а также заявила, что сама пользуется таким элементом одежды. Однако пользователи остались не довольными. Фанаты раскритиковали модель за постоянную рекламу, которая с завидной регулярностью появляется в ее микроблоге. Также многие твердили в один голос, что стоит заниматься ребенком. Один из подписчиков написал, что не успела Костенко родить, как принялась за рекламу: «Едва родила и сразу за работу, трудяжка». Пользователям не понравилось, что модель скинула дочку на других, а может и вообще забыла о ней. Помимо этого, подписчики также вспомнили о недавнем посте, в котором Анастасия с радостью сообщила, что ей разрешили заниматься спортом, а также плавать в бассейне.

Больше месяца назад Анастасия Костенко подарила супругу футболисту Дмитрию Тарасову дочь, которую назвали Миланой. По прошествии шести дней после выписки из роддома модель похвасталась стройной фигурой. Именно это и осудили пользователи, так как, по их мнению, мать не должна так себя вести. Анастасия стала часто публиковать новые снимки, на которых присутствовала дочь, хотя лица малышки молодые родители не показывают.

Анна Котова