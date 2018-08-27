«Едва родила и сразу за работу»: Костенко фанаты раскритиковали постоянную за рекламу

В этот раз супруга Дмитрия Тарасова продемонстрировала корсет, предназначенный для девушек, которые недавно родили.
В Stories модель Анастасия Костенка опубликовала два коротких видео, на которых продемонстрировала специальный корсет для девушек, которые недавно родили. Знаменитость много рассказала, а также заявила, что сама пользуется таким элементом одежды. Однако пользователи остались не довольными. Фанаты раскритиковали модель за постоянную рекламу, которая с завидной регулярностью появляется в ее микроблоге. Также многие твердили в один голос, что стоит заниматься ребенком. Один из подписчиков написал, что не успела Костенко родить, как принялась за рекламу: «Едва родила и сразу за работу, трудяжка». Пользователям не понравилось, что модель скинула дочку на других, а может и вообще забыла о ней. Помимо этого, подписчики также вспомнили о недавнем посте, в котором Анастасия с радостью сообщила, что ей разрешили заниматься спортом, а также плавать в бассейне.
Больше месяца назад Анастасия Костенко подарила супругу футболисту Дмитрию Тарасову дочь, которую назвали Миланой. По прошествии шести дней после выписки из роддома модель похвасталась стройной фигурой. Именно это и осудили пользователи, так как, по их мнению, мать не должна так себя вести. Анастасия стала часто публиковать новые снимки, на которых присутствовала дочь, хотя лица малышки молодые родители не показывают.