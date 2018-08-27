Бузологов не проведешь: В Сети раскусили махинации Бузовой с iTunes

Мнения

Бузологов не проведешь: В Сети раскусили махинации Бузовой с iTunes

 Злопыхателям поющей ведущей уже давно кажется, что ее ошеломительный успех на платформе от Apple –…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Ученые: Проживание возле парков снижает вероятность рака груди Гоген Солнцев изуродовал 63-летнюю жену и привёл к Малахову ловить хайп Огромные щеки и нелепый наряд: Филипп Киркоров возмутил поклонников внешним видом Водительские права собираются «вшивать» в смартфон «Грудь в разлёт!»: Анастасию Волочкову раскритиковали фанаты за поход в храм с глубоким декольте Ученые NASA стреляли по Нибиру, чтобы спасти Землю от столкновения Благовещенец стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ Елена Степаненко посылает на отдых Петросяна с молодой любовницей «чаек-разведчиц» «Пародия на Кардашьян»: Анна Седокова взбесила фанатов откровенным нарядом Юрий Лоза опозорился из-за попытки оскорбить Виктора Цоя LG V40 ThinQ оказался лучше нового iPhone XS Plus Королева Елизавета II сообщила о любимом сериале, чем и удивила фанатов
| | «Едва родила и сразу за работу»: Костенко фанаты раскритиковали постоянную за рекламу

«Едва родила и сразу за работу»: Костенко фанаты раскритиковали постоянную за рекламу

Сегодня, 17:29

В этот раз супруга Дмитрия Тарасова продемонстрировала корсет, предназначенный для девушек, которые недавно родили.

 

В Stories модель Анастасия Костенка опубликовала два коротких видео, на которых продемонстрировала специальный корсет для девушек, которые недавно родили. Знаменитость много рассказала, а также заявила, что сама пользуется таким элементом одежды. Однако пользователи остались не довольными. Фанаты раскритиковали модель за постоянную рекламу, которая с завидной регулярностью появляется в ее микроблоге. Также многие твердили в один голос, что стоит заниматься ребенком. Один из подписчиков написал, что не успела Костенко родить, как принялась за рекламу: «Едва родила и сразу за работу, трудяжка». Пользователям не понравилось, что модель скинула дочку на других, а может и вообще забыла о ней. Помимо этого, подписчики также вспомнили о недавнем посте, в котором Анастасия с радостью сообщила, что ей разрешили заниматься спортом, а также плавать в бассейне.

Больше месяца назад Анастасия Костенко подарила супругу футболисту Дмитрию Тарасову дочь, которую назвали Миланой. По прошествии шести дней после выписки из роддома модель похвасталась стройной фигурой. Именно это и осудили пользователи, так как, по их мнению, мать не должна так себя вести. Анастасия стала часто публиковать новые снимки, на которых присутствовала дочь, хотя лица малышки молодые родители не показывают.


Анна Котова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Анастасию Костенко критикуют за неумение делать рекламу в соцсети
Анастасию Костенко критикуют за неумение делать рекламу в соцсети

Беременная жена Дмитрия Тарасова подверглась критике. Анастасия Костенко начала «неумело», как это решили подписчики, рекламировать товары в своём аккаунте в…

Фанаты узнали пол первенца Тарасова и Костенко
Фанаты узнали пол первенца Тарасова и Костенко

В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается пополнение. Вероятно, модель вскоре родит девочку.

Анастасия Костенко развеяла слухи о том, что вышла за Тарасова
Анастасия Костенко развеяла слухи о том, что вышла за Тарасова "по залету"

Жена известного футболиста Дмитрия Тарасова решила доказать общественности, что замуж она вышла совсем не "по залету", как многие предполагали. Анастасия…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости