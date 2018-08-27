«Папашка откупился баблом»: Лиза Пескова держит обиду на отца из-за его новой семьи - эксперт

Молодая модель уехала в Париж, так как презирает своего родителя, занимающего высокую должность в правительстве, считают ее поклонники.

Давно известно, что дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова открыто заявляет о свое ненависти к России и о том, что никогда не будет жить здесь. В социальных сетях молодая модель ни сколько не стесняется демонстрировать роскошную жизнь «не по средствам», словно не понимая, как сильно это может скомпрометировать в глазах общественности ее отца. В свое время раскрепощенностью Елизаветы Песковой в соцсетях воспользовался оппозиционер Алексей Навальный, раскрывая коррупционные преступления в правительстве РФ.

Россияне считают, что девушка просто глуповата, поэтому, сама того не понимая, подставляет под удар своего высокопоставленного родственника. Но недавно эксперт выдвинул еще одну версию: «Лиза Пескова держит обиду на отца из-за его новой семьи, поэтому ведет себя вызывающе». Это объяснило бы, почему модель наотрез отказывается жить в РФ, свела встречи с папой к минимуму. Как считают ее фанаты, она продолжает с ним общаться только потому, что он обеспечивает ей шикарное существование за границей. «Папашка откупился баблом», - пишут фанты девушки под ее очередным фото, намекая на неискренность родственных чувств Песковой.

A post shared by самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) on Aug 3, 2018 at 12:43pm PDT

Ирония в том, что если Елизавета Пескова будет и дальше показывать свою роскошную жизнь, продолжая доказывать этим преступления отца, это может привести к его отставке. Отстранение с поста родителя грозит не только прекращением ее финансового обеспечения, но опасно смещением с государственной должности матери Песковой Екатерины Солоцинской. Ее, по данным Навального, туда якобы устроил бывший муж, а с его уходом, ее легко уволят.