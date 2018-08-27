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| | Бузологов не проведешь: В Сети раскусили махинации Бузовой с iTunes

Бузологов не проведешь: В Сети раскусили махинации Бузовой с iTunes

Сегодня, 16:48

Злопыхателям поющей ведущей уже давно кажется, что ее ошеломительный успех на платформе от Apple – фикция. По их мнению, Бузова поступает по следующей формуле.

В чарты iTunes композиция попадает после того, как ее одновременно покупают множество людей, потому хейтеры Бузовой достаточно смело предположили, что она и огромная команда профессионалов, которая работает вместе с ней, попросту вкладывает одновременно огромную сумму в синглы и «покупает» Бузовой все ее мировые рекорды по популярности. Таким образом, пользователям Сети удалось раскусить махинации Бузовой с популярным сервисом. 

Особенно заставил обратить «бузологов», пристальных наблюдателей ее творчества, на аномальную популярность Бузовой факт того, что еще в апреле ей удалось обойти по продаваемости своего сингла «Тоже музыка» такого крупного артиста, как Ариану Гранде. Естественно, речь идет об отечественном отделении iTunes, но сам факт того, что она смещает артистку мирового уровня на второе место, заставил злопыхателей усомниться в честности достигнутого результата.

Такая же ситуация сложилась с новой композицией «Принимай меня», которая смогла пробиться на вершину чарта в iTunes всего за минуту. Этот рекорд до этого принадлежал опять же Бузовой, но с композицией «Она не боится».

На данный момент, официально, Ольга – единственная певица в мире, два сингла которой возглавили iTunes за такой короткий промежуток времени. Стоит отметить, что в Сети «бузологами» называют экспертов, которые следят за ее творчеством, соцсетями и всячески анализируют ее поступки, причем не обязательно с хорошей стороны.


Николай Офицеров

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