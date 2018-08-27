Два алкаша: В Сети связали скандал вокруг «измен» Агутина со Шнуровым

Пользователи уверены, что лидера «Ленинграда» и Леонида Агутина объединяет не только творчество.

В Сети активно обсуждают скандал вокруг возможной измены Агутина своей супруге Анжелике Варум. Инсайдеры сообщили, что артист якобы завел роман с молодой подопечной из шоу «Голос», в котором он выступает в роли наставника. Слухи уже успели опровергнуть представители звездной пары, отметив, что это очередная ложь. Сам «виновник» также сегодня в своем аккаунте прокомментировал информацию, заявив, что у них с Анжеликой все хорошо, и ни о каких изменах речи быть не может. Поклонники вздохнули с облегчением, когда разлады в семье опровергла и сама Анжелика Варум. Певица отметила, что ее поэзия посвящалась не расставанию с Леонидом Агутиным. И последние строки подтверждали это, но примитивные журналисты поленились дочитать все до конца и раздули целый развод из первых двух строк.









Однако многие пользователи уверены, что слухи не возникают на ровном месте. Комментаторы считают, что Агутин изменял Варум и не один раз. Кроме того, фанатов насторожила связь Леонида Агутина со скандальным исполнителем Сергеем Шнуровым, который недавно развелся с женой. Многие связали скандал вокруг «измены» Агутина именно со Шнуровым, который мог подтолкнуть коллегу на супружескую неверность с участницей шоу. Лидер «Ленинграда» славится своими эпатажными и скандальными выходками и мог негативно повлиять на примерного семьянина, отмечают в Сети. Не зря говорят: «С кем поведешься – от того и наберешься». Сейчас музыкантов объединяет не только совместная работа над песней – Агутин, как и Шнуров, может стать разведенным мужчиной. Слухи ходят вокруг обоих артистов - говорят, что Шнуров снова сошелся с Оксаной Акиньшиной, которая ушла ради него от мужа, а Агутин якобы променял постаревшую жену на 25-летнюю певицу Элину Чагу. К тому же, отмечают комментаторы, исполнителей объединяет одно «увлечение» - выпивка: «Шнур знатный алкоголик, да и Агуша тоже прибухнуть любит. Деградация на лицо», «Два алкаша», «Это все алкоголь».

Мирослава Донцова