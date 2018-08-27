Бузологов не проведешь: В Сети раскусили махинации Бузовой с iTunes

Мнения

Бузологов не проведешь: В Сети раскусили махинации Бузовой с iTunes

 Злопыхателям поющей ведущей уже давно кажется, что ее ошеломительный успех на платформе от Apple –…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Ученые: Проживание возле парков снижает вероятность рака груди Гоген Солнцев изуродовал 63-летнюю жену и привёл к Малахову ловить хайп Огромные щеки и нелепый наряд: Филипп Киркоров возмутил поклонников внешним видом Водительские права собираются «вшивать» в смартфон «Грудь в разлёт!»: Анастасию Волочкову раскритиковали фанаты за поход в храм с глубоким декольте Ученые NASA стреляли по Нибиру, чтобы спасти Землю от столкновения Благовещенец стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ Елена Степаненко посылает на отдых Петросяна с молодой любовницей «чаек-разведчиц» «Пародия на Кардашьян»: Анна Седокова взбесила фанатов откровенным нарядом Юрий Лоза опозорился из-за попытки оскорбить Виктора Цоя LG V40 ThinQ оказался лучше нового iPhone XS Plus Королева Елизавета II сообщила о любимом сериале, чем и удивила фанатов
| | Хилькевич «сломала систему» и высыпается после появления второго ребенка

Хилькевич «сломала систему» и высыпается после появления второго ребенка

Сегодня, 16:26

Пользователи отметили, что это ненадолго. Также, по мнению подписчиков, это связано с тем, что во время беременности невозможно спать на животе.

Артистка Анна Хилькевич опубликовала новое фото и пост, который озадачил пользователей. В публикации артистка написала, для того, чтобы выспаться нужно было родить второго ребенка. Затем задалась вопросом, где логика во всем этом. Пользователи не оставили публикацию без внимания. Многие делились своими историями после рождения второго ребенка. Другие писали, что такого не может быть и Хилькевич «сломала систему». Также писали, что это только первое время легко, а потом все повторится. Помимо этого, пользователи сказали, что артистка высыпается из-за того, что у нее есть няня. Некоторые поклонники восхитились внешним видом знаменитости, ведь после беременности она не изменилась, а только похорошела.

Напоминаем, что три дня назад Анну Хилькевич выписали из роддома, где она родила дочку Машу. Отметим, что долгое время артистка скрывала свое положение, а призналась когда скрыть это было уже не возможно. В Сети артистка написала, что едет домой в том же платье, что и приехала, что говорит об отсутствии изменений в фигуре.


Анна Котова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Беременная Анна Хилькевич принимает поздравления в соцсетях
Беременная Анна Хилькевич принимает поздравления в соцсетях

Актриса Анна Хилькевич в связи с беременностью принимает поздравления в социальных сетях. Менее чем сутки назад артистка честно призналась поклонникам, что…

Фанаты Анны Хилькевич пытаются угадать пол второго ребенка по подсказкам актрисы
Фанаты Анны Хилькевич пытаются угадать пол второго ребенка по подсказкам актрисы

Поклонники беременной Анны Хилькевич не могут дождаться официального признания актрисы о том, кто же у нее будет – мальчик или девочка. Поэтому уже несколько…

Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболеть
Анна Хилькевич рассказала, как помочь ребёнку не заболеть

Актриса опубликовала совместное фото с великолепной дочкой. Анна Хилькевич гордится своим ребёнком за его тягу к ЗОЖ и подсказала родителям, как помочь…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости