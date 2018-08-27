Хилькевич «сломала систему» и высыпается после появления второго ребенка

Пользователи отметили, что это ненадолго. Также, по мнению подписчиков, это связано с тем, что во время беременности невозможно спать на животе.

Артистка Анна Хилькевич опубликовала новое фото и пост, который озадачил пользователей. В публикации артистка написала, для того, чтобы выспаться нужно было родить второго ребенка. Затем задалась вопросом, где логика во всем этом. Пользователи не оставили публикацию без внимания. Многие делились своими историями после рождения второго ребенка. Другие писали, что такого не может быть и Хилькевич «сломала систему». Также писали, что это только первое время легко, а потом все повторится. Помимо этого, пользователи сказали, что артистка высыпается из-за того, что у нее есть няня. Некоторые поклонники восхитились внешним видом знаменитости, ведь после беременности она не изменилась, а только похорошела.

Напоминаем, что три дня назад Анну Хилькевич выписали из роддома, где она родила дочку Машу. Отметим, что долгое время артистка скрывала свое положение, а призналась когда скрыть это было уже не возможно. В Сети артистка написала, что едет домой в том же платье, что и приехала, что говорит об отсутствии изменений в фигуре.

Анна Котова