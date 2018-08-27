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| | «У нас бомжи такое гнилье едят»: Эко-продукты Волочковой не пришлись по вкусу ее фанатам

«У нас бомжи такое гнилье едят»: Эко-продукты Волочковой не пришлись по вкусу ее фанатам

Сегодня, 16:12

После возвращения из Греции балерина показала, чем заполнила свой холодильник.

Всего четыре дня назад Анастасия Волочкова вернулась из отдыха в Греции, и, по ее словам, ее домашние подготовились к ее приезду – заказали эко-продукты. Звезда показала, чем заполнила свой холодильник, но показанная еда Волочковой не пришлась по вкусу ее фанатам. Пользователи сразу поняли, что это очередная реклама московского магазина доставки, ссылку на который балерина не забыла добавить, поэтому многие стали писать негативные комментарии просто из вредности.

Больше всего внимание пользователей привлекли потемневшие бананы, которые показались некоторым испорченными: «У нас бомжи такое гнилье едят», «Бананы выглядят перезрелыми и довольно побитыми», «Я всем этим кролика кормлю», «А что конкретно там экологически чистое? Яйца как яйца, зелень как зелень, бананы явно не первой свежести - темнеть начали. Весь ваш набор, можно за 15 минут собрать, в любой «Пятерочке»! Нашли чем выпендриться», «Не, Насть, кабачки в ближайшей пятерочке покупаю. А вот гнилые бананы там не видела. Надо будет заказать».


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