«Жалко, без мамы растут»: Фанаты из-за детей раскритиковали образ жизни Киркорова

Дети растут сиротами, считают фанаты, какой бы их заботой не окружал певец.

По мнению пользователей в социальных сетях, детям «без мамы не то совсем», потому как от одного Киркорова, который постоянно находится в гастролях и на съемках они не получат той заботы и ласки, которую им могла бы дать настоящая мама: «Жалко, без мамы растут», - сочувствуют они. Фанаты из-за неполноценной семьи для детей раскритиковали образ жизни Киркорова, который и не собирается искать им маму.

Очередным поводом обсуждения детей Филиппа Бедросовича стали недавние новости о том, что певец якобы решил продлить им детство, потому не отдает их в школу. Пользователи пришли к мнению, что если бы в семье была настоящая мама детей, то подобную ситуацию она бы не допустила и дети точно пошли бы учиться в нормальную школу, а с таким отцом, как Филипп Киркоров, их детство будет проходить в окружении других людей, но никак не отца, ведь он занят своей карьерой. Хоть певец и заявляет во всеуслышание, что его дети получают все необходимое внимание и заботу, находятся критики, считающие, что Мартину и Алле-Виктории нужна полноценная семья. Некоторые эксперты убеждены, что дети Киркорова не смогут вырасти полноценными, поскольку даже не знают, что такое настоящая семья, с такими родными мамой и папой.

«Матери нет, ребенок полная сирота. Тем более в Киркорове, как в отце я очень сомневаюсь», «Жаль девочку, без мамы не то совсем. Какой она вырастет еще неизвестно», «Конечно, без мамы не то, но такой отец стоит ста мам!», - написали пользователи, но так и не смогли прийти к окончательному мнению по поводу правильности выбранной формулы воспитания Киркоровым.

Некоторые также вспомнили обсуждение, которое имело место ранее, в котором Филиппу Киркорову едва ли не приписали любовную связь с дизайнером из Сочи. Якобы на снимках в Instagram последнего слишком много совместных фотографий со звездой, что и показалось поклонникам несколько подозрительным. Злопыхатели также отметили, что всегда думали, что детей Киркоров использует, скорее, как прикрытие собственной ориентации. Исполнителя призвали найти себе супругу, которая взяла бы на себя обязанности матери, для этого, правда, ему придется изменить свой образ жизни и уделять больше внимания родным людям.

Николай Офицеров