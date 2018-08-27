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| | «Останется на совести «нищего»: Экс-супруга Данко отказалась от алиментов

«Останется на совести «нищего»: Экс-супруга Данко отказалась от алиментов

Сегодня, 16:04

Ранее модель попросила помощи у Андрея Малахова в разрешении конфликта. Данко не платит алименты и не содержит обоих детей, 14-летнюю Софью и 4-летнюю Агату с болезнью ДЦП.

Адвокатом модели в суде выступила юрист Екатерина Гордон, которая до последнего пыталась договориться с певцом.

Молодая мама решила взвалить на себя не посильную ношу и не стала обременять бывшего сожителя — певца Данко алиментами. Наталия уверяет, что певец перестал давать деньги даже на лечение младшей дочери с болезнью ДЦП. Фадеев слухи опровергает.

«Если Саша захочет помогать Агуше, то будет помогать. Не захочет—дело его совести. Сейчас ему очень повезло встретить близкую по духу и по интересам женщину», - пишет Наталия Устюменко в соцсети.

«Мы уважаем решение нашей клиентки. Очень жаль, что не удалось договориться с артистом Данко (Александр Фадеев) мирно. Наталия Устюменко нас попросила не подавать иск о взыскании алиментов, хотя он был уже готов. Это её решение, и пусть все происходящее останется на совести «нищего» артиста Данко», - разместила пост адвокат в Instagram.

Наталия делится, что с момента рождения Агаты началась непосильная борьба за жизнь ребенка. Судя по всему, у певца сдали нервы и он ушел к молодому дизайнеру Марии Силуяновой.


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