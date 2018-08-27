Гоген Солнцев изуродовал 63-летнюю жену и привёл к Малахову ловить хайп

Гоген Солнцев, один из самых эпатажных участников шоу «Дом-2», пытается сделать из 63-летней супруги молодуху.

Скандальный фрик Гоген Солнцев, вступивший в брак с женщиной намного лет старше себя, поддерживает желание престарелой жены превратиться в куколку. Екатерина Терешкович считается очень обеспеченной женщиной и ради жизни с молодым супругом готова на всё, - «Я влюблённая женщина!». Салонные процедуры просто изуродовали её, поэтому семья решила отправить Екатерину на пластическую операцию. Со слов Гогена: «Кожа слишком старая и слишком обвисшая».

Клинику выбрали, обследования прошли, противопоказаний не выявили. Тем не менее, последствия операции были совсем не такими, как ожидалось. Сильнейшие отёки на лице, от которых глаза превратились в щёлочке. Кровоподтёки и сосудистая сетка особо «украсили» отдельные участки лица. Определённо, омоложение застряло где-то по пути.

Пластический хирург, делавший операцию, велел носить специальную компрессионную маску, помогающую убрать отёки и предотвратить растяжение кожи лица. Первые две недели маска должна быть на лице круглые сутки, далее надеваться на ночь три недели. Маска поддерживает овал лица, однако ужасающий цвет кожи и синяки под глазами не скрывает. Поэтому Екатерине приходится обматывать голову бинтом и надевать тёмные очки, когда она хочет куда-то выйти. Нынешний образ супруги Гогена до боли напоминает костюм человека-невидимки. Но Гоген не переживает, а продолжает таскать 63-летнюю жену по передачам в надежде и дальше ловить хайп. Андрей Малахов уже смирился с фриками у себя в эфирах. Но 63-летнюю женщину гостям студии стало жалко, ведь Солнцев, по их мнению, просто наживается на супруге и браке с пенсионеркой. Многие посчитали, что Солнцеву стоило бы перестать хайповать и заняться работой вместо того, чтобы и дальше уродовать свою возлюбленную. Сам же фрик на шоу Малахова никак не стал комментировать обвинения.