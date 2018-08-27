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| | Примадонна лысая? Поклонники подозревают, что Пугачева носит парик

Примадонна лысая? Поклонники подозревают, что Пугачева носит парик

Сегодня, 16:24

Звезда, по мнению фанатов, «сожгла» частыми окрашиваниями и химической завивкой свою шикарную шевелюру еще в молодости.

 Глядя на некоторые фото Аллы Пугачевой некоторые ее фанаты не верят, что волосы у певицы свои – уж слишком ненатуральными они смотрятся и так мало похожи на те, что были у певицы раньше. Поклонники подозревают, что Пугачева неспроста постоянно носит парик, ведь ей есть что скрывать – свои «сожжённые» частыми окрашиваниями волосы.

Есть мнение, что частое окрашивание могло спровоцировать выпадение волос, и сейчас Примадонна фактически лысая. Выпадение волос, так или иначе, есть у большинства женщин старше 60 лет, если верить официальной статистике, а частое химическое воздействие красок с «агрессивной» формулой на кожу головы могло уничтожить волосяные луковицы настолько, что выпавшие волосы уже никогда не вырастут.

По другому мнению, у Аллы Пугачевой с волосами все в полном порядке и никакой парик она не носит. Ей повезло дожить до 69 лет с пышными волосами, за которыми она продолжает ухаживать. А то, что вид прически Примадонны очень изменился, можно объяснить банальной переменой стиля.

 Но, на самом деле, истина может лежать между этими крайностями. Дело в том, что друзья Пугачевой не стесняясь говорят, что ей действительно приходиться носить парик. Настоящие волосы легендарной исполнительницы далеки от идеала, так как они очень «редкие и плохи». Однако об облысении никто из приближенных певицы не упоминает. Однако комментаторы каждый раз удивляются факту ношения парика и удивленно спрашивают: «Так Примадонна лысая?».


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