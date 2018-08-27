«Не хватило сил дочитать»: Анжелика Варум опровергла слухи о разводе и пригрозила перейти на хокку

В своем Instagram-аккаунте звезда успокоила всех поклонников и объяснила, что ее уже знаменитое стихотворение было вовсе не о расставании с Леонидом Агутиным.

В последнюю неделю Леонид Агутин и Анжелика Варум оказались в центре внимания всех СМИ. После стихотворения певицы, которое она обнародовала в своем Instagram-аккаунте, поклонники решили, что одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса распалась и развод «не за горами». Так же быстро нашлась и причина – другая женщина. Внимательные поклонники заметили снимок 25-летней подопечной Леонида Агутина и экс-участницы шоу «Голос» Элины Чаги с наставником, на котором они выглядели как пара. Некий инсайдер подтвердил СМИ, что 50-летний музыкант наставил супруге «мягкие рога». Тут же последовала и реакция фанатов пары: они буквально затравили в соцсетях предполагаемую «любовницу» и засыпали Леонида Агутина и Анжелику Варум вопросами о расставании.

По всему видимому, Анжелика Варум не выдержала натиска обеспокоенных поклонников. 27 августа она опровергла слухи о разводе с Леонидом Агутиным. Певица объяснила, что ее стихотворение было вовсе не о расставании, и это можно было понять по последним строкам, которые журналисты «не потрудились дочитать». В связи в этим Анжелика Варум пригрозила перейти на хокку. Поклонники обрадовались такой новости и поддержали звезду: «Каждый трактует на свой лад», «Журналистская примитивность и уровень лени зашкаливает. Не хватило сил дочитать», «Не обращайте внимание, эти «журналистские» уловки сразу видны! Счастья вашей семье!».

Виктория Озерова