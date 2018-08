Сплошная боль в песне: Бузовой посочувствовали после премьеры альбома

#ПринимайМеня ? Сегодня настал один из самых долгожданных дней для меня ???????? Я с огромной радостью представляю вам #моилюди свой новый альбом #ПринимайМеня и одноименный сингл ???????????? Трек уже можно смело скачивать к себе в плэйлисты и слушать на повторе, а вот на альбом можно сделать предзаказ, чтобы самыми первыми услышать мои новые откровения, мои новые песни ???????????? Этот альбом особенный ???????? С него я хочу начать новую историю своей жизни, в которой будет любовь ???? Жизнь, в которой мы с вами все будем счастливы! Я хочу чтобы мои песни из альбома #ПринимайМеня стали саундтреками ваших чувств, вашей любви и ваших отношений ???????????? Я вас люблю ???????????? #моилюдивсегдасомной ?? ссылка в шапке ???????? нервничаю....жду вашей реакции...ваших слов...прошу ???????? я на нервах ???? послушайте её, и почувствуйте...

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 27, 2018 at 3:15am PDT