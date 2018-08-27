Сплошная боль в песне: Бузовой посочувствовали после премьеры альбома

Композиция под названием «Принимай меня» сильно взбудоражила пользователей, они не ожидали такой романтики и нежности от артистки.

Некоторое время назад Ольга Бузова опубликовала новый пост, который поразил подписчиков. Сама артистка заявила, что и песня и альбом – это новая страница ее жизни, в ней будет любовь, которой так не хватает исполнительнице. За короткое время публикация собрала больше двух тысяч комментариев, в которой большую часть преобладали только положительные. Многие пользователи с удивлением отметили, что такие композиции не свойственны Бузовой, и похвалили ее за удачный эксперимент. Однако были и такие, которые, послушав песню, посочувствовали певице. Одна из подписчиц написала, что песня замечательная, но даже в нотах чувствуется сплошная боль: «Я слушаю сейчас этот трек, он классный правда классный, а чувство как-будто боль ещё из нот льётся, как будто все хуже чем было, Оль! У меня интуиция хуже чем у вселенной! Поэтому не знаю, начало счастья этот трек, или конец бедам твоим, но боль именно в этом треке больше чем в других!».

Все же публикация не могла обойтись без хейтеров, которые заявляли, что Бузова плагиатор, так как он скопировала песню Дан Балана. Также писали, что Ольга грает на публику, ведь до выхода шоу «Замуж за Бузову» артистка постоянно ныла о тяжелой судьбе, а когда шоу показали сразу заявила, что у нее кто-то есть. По мнению пользователей, певица завралась в собственном вранье, ведь проект снят еще два месяца назад. Скорее всего, Бузова там никого не нашла.

Анна Котова