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| | Сплошная боль в песне: Бузовой посочувствовали после премьеры альбома

Сплошная боль в песне: Бузовой посочувствовали после премьеры альбома

Сегодня, 15:56

Композиция под названием «Принимай меня» сильно взбудоражила пользователей, они не ожидали такой романтики и нежности от артистки.

 

Некоторое время назад Ольга Бузова опубликовала новый пост, который поразил подписчиков. Сама артистка заявила, что и песня и альбом – это новая страница ее жизни, в ней будет любовь, которой так не хватает исполнительнице. За короткое время публикация собрала больше двух тысяч комментариев, в которой большую часть преобладали только положительные. Многие пользователи с удивлением отметили, что такие композиции не свойственны Бузовой, и похвалили ее за удачный эксперимент. Однако были и такие, которые, послушав песню, посочувствовали певице. Одна из подписчиц написала, что песня замечательная, но даже в нотах чувствуется сплошная боль: «Я слушаю сейчас этот трек, он классный правда классный, а чувство как-будто боль ещё из нот льётся, как будто все хуже чем было, Оль! У меня интуиция хуже чем у вселенной! Поэтому не знаю, начало счастья этот трек, или конец бедам твоим, но боль именно в этом треке больше чем в других!».

#ПринимайМеня ? Сегодня настал один из самых долгожданных дней для меня ???????? Я с огромной радостью представляю вам #моилюди свой новый альбом #ПринимайМеня и одноименный сингл ???????????? Трек уже можно смело скачивать к себе в плэйлисты и слушать на повторе, а вот на альбом можно сделать предзаказ, чтобы самыми первыми услышать мои новые откровения, мои новые песни ???????????? Этот альбом особенный ???????? С него я хочу начать новую историю своей жизни, в которой будет любовь ???? Жизнь, в которой мы с вами все будем счастливы! Я хочу чтобы мои песни из альбома #ПринимайМеня стали саундтреками ваших чувств, вашей любви и ваших отношений ???????????? Я вас люблю ???????????? #моилюдивсегдасомной ?? ссылка в шапке ???????? нервничаю....жду вашей реакции...ваших слов...прошу ???????? я на нервах ???? послушайте её, и почувствуйте...

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Все же публикация не могла обойтись без хейтеров, которые заявляли, что Бузова плагиатор, так как он скопировала песню Дан Балана. Также писали, что Ольга грает на публику, ведь до выхода шоу «Замуж за Бузову» артистка постоянно ныла о тяжелой судьбе, а когда шоу показали сразу заявила, что у нее кто-то есть. По мнению пользователей, певица завралась в собственном вранье, ведь проект снят еще два месяца назад. Скорее всего, Бузова там никого не нашла.


Анна Котова

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