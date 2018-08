«Старый гном»: Молодящийся Газманов расстроил фанатов обвисшей грудью

Как красиво в Сибири! #баня , искупался и на концерт в #березовский на #деньшахтера Оказывается я здесь был уже 4 раза! «Кузбасс в моём сердце...» #кузбасс #сибирь #озеро #лес #тайга #газманов #житьтакжить #моиясныедни

