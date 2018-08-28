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| | «Старый гном»: Молодящийся Газманов расстроил фанатов обвисшей грудью

«Старый гном»: Молодящийся Газманов расстроил фанатов обвисшей грудью

Сегодня, 07:40

Популярному исполнителю посоветовали подкачать вялые грудные мышцы, которые портят его внешний вид.

 

Российский певец Олег Газманов – активный сторонник здорового образа жизни. За годы многолетней карьеры публика ни разу не видела артиста располневшим. По словам Газманова, поддерживать себя в форме ему помогают занятия спортом, закаливающие процедуры, правильное питание, а также любовь. Позитивное мировоззрение также способствует сохранению хорошей физической формы, отмечает артист. Олег Газманов часто демонстрирует результаты упорной работы над собой в социальных сетях. Каждый снимок вызывает бурную позитивную реакцию в Сети. Поклонники не перестают восхищаться 67-летним певцом, который по-прежнему выглядит молодым и спортивным.



Новый снимок Газманова не стал таким популярным, как предыдущие. На опубликованном фото полуголый артист позирует фоне озера, обмотавшись полотенцем ниже пояса. Многим фанатам снимок, как всегда, пришелся по душе. Поклонники отметили, что Газманов выглядит намного моложе своих лет. «Отличная форма!», «Какая у вас прекрасная форма», «Да чтоб все мужчины под 70 так выглядели», - пишут восхищенные пользователи.

Однако многие обратили внимание, что певец не так уж и идеален. Годы никого не щадят, отмечают юзеры. Молодящийся Газманов особенно расстроил фанатов заметно обвисшей грудью. «Старый гном», «Пора качать грудные мышцы», «Вам бодибилдингом надо заняться, Олег», «Олежа, извини, но уже стареешь…», - пишут фолловеры. Некоторые отметили, что данному снимку фотошоп не помешал бы.


Мирослава Донцова

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