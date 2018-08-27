«А RU.TV еще существует?»: В Сети высмеяли скандал между Киркоровым и музыкальным каналом

Сетевым экспертам кажется, что шумиха вокруг цензуры на канале сильно преувеличена усилиями Тимати и самого поп-короля.

Начался конфликт с того, что канал RU.TV пустил в ротацию клип Киркорова «Цвет настроения синий» с «замыленным» лицом Тимати. Такое решение администрация музыкального канала приняла после того, как артист отказался исполнить совместный трек с сыном одного из директоров музыкального канала – начинающим артистом ЮрКиссом.

По теме: Протест против «цензуры»: Киркоров вновь оказался в центре скандала из-за клипа «Цвет настроения синий» Поп-король отечественной эстрады в очередной раз доказал, что не будет терпеть никаких запретов, связанных со своим творчеством, и снял популярный ролик с эфира RU.TV.

Достоверно неизвестно, так это или нет, но пока Тимати не дал по этому поводу никаких комментариев, зато его хороший приятель Филипп Киркоров отреагировал более чем красноречиво и совсем изъял клип из ротации телеканала. Многие медиа сразу же начали форсировать эту тему, называя это «протестом против цензуры» со стороны Филиппа Бедросовича, однако на просторах Сети к подобному действию отнеслись значительно прохладнее, отметив, что вся ситуация кажется им «слишком переоцененной».

«Я вижу ситуацию так. Киркоров снимает с эфира RU.TV «Цвет настроения синий». Только так я смог узнать, что этот канал вообще еще существует. Ситуация и выеденного яйца не стоит. Какая там борьба с цензурой…», - скептически отреагировал на ситуацию один из пользователей.

Другим показалось, что скандал играет на руку только телеканалу, к которому теперь может появиться повышенное внимание из-за той «игры», которую затеяло с крупными артистами Тимати и Филиппом Киркоровым его руководство.

Николай Офицеров