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| | Огромные щеки и нелепый наряд: Филипп Киркоров возмутил поклонников внешним видом

Огромные щеки и нелепый наряд: Филипп Киркоров возмутил поклонников внешним видом

Сегодня, 14:53

Популярный российский артист Филипп Киркоров снова возмутил поклонников своим нелепым нарядом. Более того, фанаты ещё упрекнули короля отечественного шоу-бизнеса в лишнем весе.

Филипп Киркоров в Instagram опубликовал фото из Геленджика, где предстал в розовой футболке, пляжных шортах и оранжевых резиновых тапочках. Подобный внешний вид артиста не оценили фолловеры, которые попросили Киркорова нанять себе стилиста. Также поклонников смутили большие щеки Филиппа, за что певца сразу же упрекнули в лишнем весе.

«Дед и есть дед! Старый уже, а все как сорока ряженная», «Цвет настроения розовый. Не очень хорошо для мужчины», «Господи, мужику под 50 лет, а одет как ребёнок», «Поправился?? Тебя не узнать тут», «Светофор ходячий, кофточка розовая, тапки оранжевые, ужас», «Ого, какие щеки огромные наел», - заявили подписчики в Instagram.


Светлана Славянская

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