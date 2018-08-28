Эпатажная балерина скромно встала за спину Арины во время посещения конюшни.

Скандально известная российская прима-балерина Анастасия Волочкова удивила фанатов приличным фото с дочерью и конем. Вместе с Ариадной знаменитость пришла в конюшню к белоснежному Фризу Зорро. Но фанаты тут же заметили, что Волочкова ошиблась – Фризами бывают только черные кони.

В целом фанаты были больше увлечены словесной перепалкой друг другом, в то время как все остальные пользователи хвалили скромную фотографию балерины, на которой она не показывает свои прелести и не сидит в развратной позе. Напротив, Волочкова встала за спину дочери, показав ее на первом плане. Кое-кто, конечно, заметил, что звезда отдыхает на море и загорает на пряже без дочери, а конюшни ходит только с ней, но таких комментариев не так уж много.

Пользователи писали, что Арина выглядит все взрослее с новым фото, и становится такой привлекательной, как и ее мать в молодые годы.

Недавно балерина вернулась с отдыха в Греции. Сама Волочкова отрицает это, но поклонники подозревают, что отдых был основательно подпорчен после того, как танцовщица поранила ногу, наткнувшись на морского ежа.