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| | Самодурству нет границ: Израильтяне в сети призвали пустить Королёву в страну

Самодурству нет границ: Израильтяне в сети призвали пустить Королёву в страну

Сегодня, 14:22

Заступились после скандала из-за властей Израиля за певицу русскоязычные израильтяне, узнав, что концерт под угрозой срыва.

 

Скандал разгорелся на фоне запрета Наташе Королёевой въезжать в город Кармиэль и давать там концерт. Причем причины ей объяснять отказались, потому сама певица заявила, что местная администрация руководствовалась исключительно личными мотивами. Сама певица откровенно заявила, что призывает местных жителей выступить «против произвола чиновников».

Этой публикацией в микроблоге она спровоцировала настоящую волну народного гнева, потому русскоязычные израильтяне всячески стали требовать на просторах собственных публичных сообществ пустить Королёву с концертами, потому как не считают, что ее мнимые связи с Крымом, а также внесение ее супруга Сергея «Тарзана» Глушко в список «Миротворца» за появление в Севастополе.

Ни для кого не секрет, что Израиль крайне дружественное государство по отношению к Украине, потому поклонники не стали исключать, что к этому инциденту свою руку мог приложить и Киев.

«Самодурство чиновников просто нет границ. Наташа, Вы лучшая. Терпения вам, все будет в порядке!», «Это нормально? Два месяца город ждал праздник, а в последний день блажь чиновника решила все. Как после этого относиться к местным царькам?», «Как надоели эти политики!!! Похоже, что все они придурки! Я на самом деле не злой, но эти тупые выходки чинуш уже в печенках сидят!!!», - пишут возмущенные произошедшим пользователи.

После они потребовали пустить Королёву в город для того, чтобы она дала ожидаемый столь многими концерт, потому как ранее там также выступали другие российские артисты и с ними проблем не возникало, а певице, по всей видимости, повезло меньше остальных. Позднее в соцсетях прокатилась волна облегчения, все писали, что выступление Наташи Королёвой всё же состоится, некоторые фанаты даже не исключили, что если бы местные жители не призвали власти Израиля пустить певицу в страну, то концерт точно был бы сорван.


Николай Офицеров

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