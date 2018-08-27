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| | «Грудь в разлёт!»: Анастасию Волочкову раскритиковали фанаты за поход в храм с глубоким декольте

«Грудь в разлёт!»: Анастасию Волочкову раскритиковали фанаты за поход в храм с глубоким декольте

Сегодня, 14:01

Анастасия Волочкова не успела приехать в Россию из Греции, как уже попала в очередной скандал. На этот раз хейтеры обвинили балерину в кощунстве, так как заметили Волочкову в храме с обнаженной грудью.

Балерина Анастасия Волочкова посетила Никольский храм и возмутила интернет-пользователей. Многие фолловеры заметили, что Волочкова для похода в храм выбрала не подходящее платье, которое откровенно подчеркивало глубокое декольте знаменитости. По словам подписчиков балерины, женщина проявила неуважение к служащим храма.

«Отвратительный наряд для храма», «Храм… И грудь на виду. Вам не стыдно?», «В храм и вывалила свои ужасные груди», «В наши храмы принято ходить с закрытой грудью и закрытыми плечами!», «В таком виде в храм?», «Грудь в разлёт! В храм так не ходят», «А грудь на выкат, разве это по-христиански, возле церкви?», - раскритиковали артистку хейтеры.


Светлана Славянская

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