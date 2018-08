«Косит под Настеньку»: Бузова «украла» цветы Костенко для фотосессии

Спасибо моим???????? @nail_sunny за то, что не выходя из дома я могу оставаться удовлетворённой от своего внешнего вида! Обожаю нежную втирку?????? P.S.????Кстати, заметила, что многих волнует вопрос моего питания. Милана только на грудном вскармливании, поэтому я не могу похвастаться роскошным изобилием блюд, так как хочется пережить момент коликов без потрясения доченьки. Кто-то пишет, что лучше все есть, приводит в пример Америку, где напрочь отсутсвует диета при ГВ и тд. Я же для себя и ребёнка нашла замечательный баланс- не грешу в питании и ночи великолепные, так как я сама переживаю, когда малышке плохо. Но!!!! Никому своё решение не навязываю. Сколько врачей- столько и мнений, не говоря уже о мамах ???? Конечно, иногда съем что-то «нагло на меня смотрящее», тогда немного надо развлекать малышку. В целом - все прекрасно. Полет нормальный ?????????????? P.P.S.Скоро уже будем почаще выбираться из дома и знакомиться с миром????

