«Косит под Настеньку»: Бузова «украла» цветы Костенко для фотосессии

«Повторушество» певицы доходит до абсурда, «плагиату» начали поддаваться даже букеты цветов.

Ведущая «Дома-2» снова опозорилась на всю страну, попытавшись до мелочей скопировать супругу бывшего мужа. О подражании Ольги Бузовой модели Анастасии Костенко говорят давно. Как только Дмитрий Тарасов сблизился с Настей, в Сети тут же заметили, что певица начала не только одеваться и краситься, как новая возлюбленная экс-мужа, но и добавила длинну волос, чтобы быть похожей на Костенко. Фанаты каждый день находили все новые и новые совпадения во внешности и стиле девушек-соперниц. Странным показалось то, что после разрыва с Тарасовым Бузова решила резко изменить имидж и превратилась в брюнетку. Позже она удлинила волосы и часто появлялась на публике с прямым хвостом, как часто делает Костенко. Некоторые наряды певицы также напоминали гардероб модели. Иногда фанаты даже путают девушек, отмечая, что на некоторых снимках их просто не различить. На вопросы и упреки пользователей по поводу «повторушества» Бузова никак не реагировала. Недавно Ольгу Бузова призналась, что больше не испытывает любовных чувств к Дмитрию Тарасову. Любовь певицы прошла, а чувство ревности и зависти, видимо, так и осталось. Потому что Ольга продолжает копировать жену Тарасова и даже доходит до абсурда.









Недавно на странице Ольги появилась новая фотография. На ней ведущая запечатлена с огромным букетом цветов. Все бы ничего, но фото с таким же точно букетом опубликовала несколько дней назад Анастасия Костенко. Ольгу Бузову, которая «украла» цветы у Костенко для своей фотосессии, снова обвинили в подражании жене Дмитрия Тарасова. «Повторуха», «Косит под Настеньку», «Тарасов не дает покоя», - комментируют пользователи поступок певицы. Некоторые предположили, что Ольга еще не забыла боль, которую причинил ей Тарасов, и люто ненавидит его избранницу.

Мирослава Донцова