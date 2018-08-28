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| | «Косит под Настеньку»: Бузова «украла» цветы Костенко для фотосессии

«Косит под Настеньку»: Бузова «украла» цветы Костенко для фотосессии

Сегодня, 07:20

«Повторушество» певицы доходит до абсурда, «плагиату» начали поддаваться даже букеты цветов.

 

Ведущая «Дома-2» снова опозорилась на всю страну, попытавшись до мелочей скопировать супругу бывшего мужа. О подражании Ольги Бузовой модели Анастасии Костенко говорят давно. Как только Дмитрий Тарасов сблизился с Настей, в Сети тут же заметили, что певица начала не только одеваться и краситься, как новая возлюбленная экс-мужа, но и добавила длинну волос, чтобы быть похожей на Костенко. Фанаты каждый день находили все новые и новые совпадения во внешности и стиле девушек-соперниц. Странным показалось то, что после разрыва с Тарасовым Бузова решила резко изменить имидж и превратилась в брюнетку. Позже она удлинила волосы и часто появлялась на публике с прямым хвостом, как часто делает Костенко. Некоторые наряды певицы также напоминали гардероб модели. Иногда фанаты даже путают девушек, отмечая, что на некоторых снимках их просто не различить. На вопросы и упреки пользователей по поводу «повторушества» Бузова никак не реагировала. Недавно Ольгу Бузова призналась, что больше не испытывает любовных чувств к Дмитрию Тарасову. Любовь певицы прошла, а чувство ревности и зависти, видимо, так и осталось. Потому что Ольга продолжает копировать жену Тарасова и даже доходит до абсурда.


Спасибо моим???????? @nail_sunny за то, что не выходя из дома я могу оставаться удовлетворённой от своего внешнего вида! Обожаю нежную втирку?????? P.S.????Кстати, заметила, что многих волнует вопрос моего питания. Милана только на грудном вскармливании, поэтому я не могу похвастаться роскошным изобилием блюд, так как хочется пережить момент коликов без потрясения доченьки. Кто-то пишет, что лучше все есть, приводит в пример Америку, где напрочь отсутсвует диета при ГВ и тд. Я же для себя и ребёнка нашла замечательный баланс- не грешу в питании и ночи великолепные, так как я сама переживаю, когда малышке плохо. Но!!!! Никому своё решение не навязываю. Сколько врачей- столько и мнений, не говоря уже о мамах ???? Конечно, иногда съем что-то «нагло на меня смотрящее», тогда немного надо развлекать малышку. В целом - все прекрасно. Полет нормальный ?????????????? P.P.S.Скоро уже будем почаще выбираться из дома и знакомиться с миром????

A post shared by ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) on


Недавно на странице Ольги появилась новая фотография. На ней ведущая запечатлена с огромным букетом цветов. Все бы ничего, но фото с таким же точно букетом опубликовала несколько дней назад Анастасия Костенко. Ольгу Бузову, которая «украла» цветы у Костенко для своей фотосессии, снова обвинили в подражании жене Дмитрия Тарасова. «Повторуха», «Косит под Настеньку», «Тарасов не дает покоя», - комментируют пользователи поступок певицы. Некоторые предположили, что Ольга еще не забыла боль, которую причинил ей Тарасов, и люто ненавидит его избранницу.


Мирослава Донцова

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