Протест против «цензуры»: Киркоров вновь оказался в центре скандала из-за клипа «Цвет настроения синий»

Поп-король отечественной эстрады в очередной раз доказал, что не будет терпеть никаких запретов, связанных со своим творчеством, и снял популярный ролик с эфира RU.TV.

В последнее время Филипп Киркоров сменил направление своего творчества на более современное. Так его недавняя композиция «Ибица», записанная совместно с Николаем Басковым, уже стала хитом. Также прославился и трек «Цвет настроения синий», клип на который вышел весной и буквально покорил Сеть. Несмотря на критику, на YouTube ролик пользователи посмотрели уже более 42 миллионов раз, а Филипп Киркоров не раз оказывался в центре скандала из-за него. Так лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил композицию «разлагающе действующей на молодежь» и признался, что писал письма с просьбой снять ее с эфира радиостанций, затем в одном из детских лагерей «Цвет настроения синий» оказался в «черном списке», что поддержали и в Роспотребнадзоре.

Недавно Филипп Киркоров вновь оказался в центре скандала из-за клипа «Цвет настроения синий». СМИ выяснили, что поп-король снял ролик из эфира RU.TV. В пресс-службе короля отечественной эстрады подтвердили данные сведения и уточнили, что решение Филипп Киркоров принял самостоятельно. Таким образом исполнитель объявил протест против «цензуры».

Напомним, что ранее зрители заметили, что RU.TV заретушировал лицо и силуэт Тимати в клипе «Цвет настроения синий» и назвали возможные причины «цензуры». Это и стало причиной «бойкота» Филиппа Киркорова, который привык не терпеть никаких запретов.

Виктория Озерова