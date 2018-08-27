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| | «Почему вы постоянно вместе?»: Филиппа Киркорова подозревают в гомосексуальной связи с дизайнером

«Почему вы постоянно вместе?»: Филиппа Киркорова подозревают в гомосексуальной связи с дизайнером

Сегодня, 15:34

Владелец шоурума одежды для отечественных дизайнеров WinWay Омар Байрамов действительно стал проводить крайне много времени с королем российской поп-сцены.

 

Поклонникам это кажется весьма подозрительным, и они уже без особой скромности говорят об этом непосредственно под совместными публикациями Омара Байрамова и Филиппа Киркорова. По их мнению, между знаменитостями имеется определенная связь, однако утверждать наверняка какая именно – проблематично, потому как из «доказательств» - лишь догадки поклонников. Фанаты продолжают предполагать, что Киркорова с дизайнером объединяет именно гомосексуальная связь, слишком уж часто, по мнению комментаторов, звезды позируют в тесных объятиях. «Совсем как геи, прилизанные, лощеные, совсем не скрываются», «Филя, ну не надо тебе это!!! гомосексуальные фото у тебя, окстись!», - пишут шокированные поклонники в соцсетях.

Накануне в Instagram Байрамова появился еще один совместный снимок с Киркоровым. На нем и знаменитость, и дизайнер просто светятся от счастья. Байрамов в комментариях отметил, что застал поп-короля во время его завершающего выступления в турне по городам Черного моря. Поклонники резонно заметили, что им приятно видеть, что у Байрамова в Instagram появляются знаменитости, однако особое внимание уделено именно Филиппу Бедросовичу.

«Нам это нравится, но почему вы всегда вместе?», - резонно спросили его подписчики, но парировал Байрамов незамедлительно: «А почему вы, когда ваши друзья приезжают, тоже с ними вместе? Каждый думает ровно в меру собственных желаний».

Поклонники на сторонних ресурсах заявили, что они с Киркоровым наверняка являются просто хорошими друзьями, потому пытаться найти там «какую-то связь» - не более чем желание рыться в чужом белье.

 

Омар Байрамов является идейным вдохновителем и одним из владельцев шоурума одежды от отечественных дизайнеров Win Way. Эксперты хвалили его за то, что он умудрился собрать в одном месте уникальную подборку от ведущих молодых дизайнеров в России, потому как в мультибрендовом пространстве представлены марки, почитаемые далеко за пределами нашей родной страны.


Николай Офицеров

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