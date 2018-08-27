Благовещенец стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ

Игорь Новиков участвовал съемках, состоявшихся в Риме, Неаполе, Венеции и других городах.

Благовещенец Игорь Новиков стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ. Он работал с главной героиней передачи в Риме, Вероне, Венеции, Неаполе, Тоскане. Первая серия данного шоу вышла в эфир 26 августа, и в ней зрителей познакомили с 15 женихами Бузовой. В течение следующих восьми выпусков аудитория увидит, как мужчины будут завоевывать сердце телеведущей и певицы.

При этом Игорь Новиков будет освещать события закулисья каждого из выпусков, по его словам. Благовещенец также рассказал, как именно смог стать фотографом Бузовой – ему написал представитель теледивы и предложил сотрудничество. К тому времени Новиков был пятый день в Москве, куда приехал по рабочим вопросам. Предложение о работе с ведущей «Дома-2» фотограф посчитал шуткой или мошенничеством, проигнорировав его.

Поверил в реальность возможности поработать с Бузовой фотограф смог только после разговора с коллегой из Москвы Ксенией Оганян. Как выяснилось позже, Оганян является продюсером «Замуж за Бузову».