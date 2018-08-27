«Я не зануда, я веселая»: Анна Седокова заснула с парнем на багажном конвейере в аэропорту

Один из друзей певицы назвал ее слишком скучной. Артистка решила изменить мнение приятеля о себе.

На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала ролик, на котором показано, как она заснула и ездит на багажном конвейере в аэропорту «Шереметьево» в Москве вместе с парнем. Видео исполнительница подписала словами: «Я не зануда, я веселая». Подписчики поддержали Анну Седокову. Фанаты считают ее аккаунт в Instagram одним из самых интересных среди звезд шоу-бизнеса. Пользователи советуют вокалистке не переживать из-за слов друзей.

На своей странице в Сети Анна Седокова показывает, как она занимается спортом, отдыхает, рассказывает какие книги читает. Певица заявила, что теоретически выбрала для секса двух женщин: блогершу Иду Галиш и солистку Asti, поскольку они отдали предпочтение ей.

Анна Седокова недавно отдыхала на острове Миконос в Эгейском море. Ей очень понравилось это место. Артистка сообщила о своем желании провести целый месяц там, где нет мобильной связи и людей, а она никому ничего не должна и совершенно свободна.

Домбровский Сергей