«Пародия на Кардашьян»: Анна Седокова взбесила фанатов откровенным нарядом

Многодетная мать и певица Анна Седокова снова попала в немилость своих же фанатов. Многие стали обвинять российскую звезду в том, что Анна своими откровенными нарядами пытается быть похожей на секс-символ Ким Кардашьян.

В очередной раз 35-летняя Анна Седокова взбесила пользователей Интернета своим откровенным нарядом. На этот раз певица надела ультракороткое платье, в котором засветила длинные ноги и большую грудь. Поклонникам в целом не понравился сексуальный образ матери троих детей, за что певицу и раскритиковали в комментариях в Instagram.

«Да сколько же можно такие фото скидывать? Не надоело голые телеса показывать?», «Очередная пародия на Кардашьян», «Очень милый наряд, но, к сожалению, выглядит вульгарно», «Анна, вам не стоит копировать стиль Ким. Будьте индивидуальны!», «Скромнее нужно быть», - заявили возмущенные пользователи Сети.

Светлана Славянская