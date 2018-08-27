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| | «Пародия на Кардашьян»: Анна Седокова взбесила фанатов откровенным нарядом

«Пародия на Кардашьян»: Анна Седокова взбесила фанатов откровенным нарядом

Сегодня, 13:06

Многодетная мать и певица Анна Седокова снова попала в немилость своих же фанатов. Многие стали обвинять российскую звезду в том, что Анна своими откровенными нарядами пытается быть похожей на секс-символ Ким Кардашьян.

В очередной раз 35-летняя Анна Седокова взбесила пользователей Интернета своим откровенным нарядом. На этот раз певица надела ультракороткое платье, в котором засветила длинные ноги и большую грудь. Поклонникам в целом не понравился сексуальный образ матери троих детей, за что певицу и раскритиковали в комментариях в Instagram.

«Да сколько же можно такие фото скидывать? Не надоело голые телеса показывать?», «Очередная пародия на Кардашьян», «Очень милый наряд, но, к сожалению, выглядит вульгарно», «Анна, вам не стоит копировать стиль Ким. Будьте индивидуальны!», «Скромнее нужно быть», - заявили возмущенные пользователи Сети.


Светлана Славянская

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