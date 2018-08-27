Ротару может ослепнуть? Пластика лица артистки привела к серьезным последствиям - эксперты

Хирургическое вмешательство ради достижения «естественной» красоты негативно повлияло на здоровье заслуженной артистки, убеждены специалисты.

С природой лучше не спорить, говорят эксперты. Независимо от статуса, количества денег и семейного положения все когда-то состарятся. Однако знаменитости всеми способами стараются омолодиться, поскольку уверены, что потеряв красоту, они потеряют славу и уважение. Ради вечной молодости звезды ложатся под нож и перекраивают свое лицо, но не задумываются о том, что таким образом только калечат себя и портят свое здоровье. Никто не застрахован от неудачных операций и неквалифицированных врачей, а последствия хирургических вмешательств рано или поздно дадут о себе знать.

Последнее время общественность сильно обеспокоена состоянием здоровья знаменитой 71-летней певицы Софии Ротару, которая, как и многие звезды, не собирается стареть. Артистка активно пользуется услугами пластических хирургов, поэтому до сих пор выглядит как 20-летняя девушка. Эксперты утверждают, что пластика лица певицы привела к серьезным последствиям. Из-за перенесенных операций Ротару может потерять зрение.

Проблемы с глазами у артистки начались довольно давно. Еще в 2009 году медики порекомендовали Софии Ротару прекратить злоупотреблять пластикой и поберечь здоровье. Известно, что певица неоднократно ложилась под нож хирурга, чтобы подтянуть веки, удалить мешки под глазами и омолодить кожу вокруг глаз. Эксперты отмечают, что пластика век может привести к полной слепоте, глаукоме и образованию тромбов в артериях сетчатки. Девять лет прошло и вся серьезность проблемы стала очевидной. Ротару обеспокоила фанатов, когда во время одного из концертов певица, ослепленная софитами, не смогла найти ступеньки, чтобы вернуться на сцену. Лишь с помощью охранника ей удалось подняться по ступенькам. В связи с этим исполнительница постоянно носит очки и не снимает их даже во время фотосессии.

Уже прошло много лет, а очки словно приклеились к Софии Ротару, что говорит только об одном – проблемы с глазами у певицы действительно есть и болезнь прогрессирует. Внимательные поклонники Ротару также заметили, что артистка не расстается с очками. «Почему всегда в очках?», «Заболевания глаз?», «Ротару может ослепнуть?», - беспокоятся фанаты. Некоторые предположили, что певице испортило зрение постоянное освещение на сцене, поэтому ей некомфортно находиться на солнце без солнцезащитных очков.

Мирослава Донцова