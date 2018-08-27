«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Огромные щеки и нелепый наряд: Филипп Киркоров возмутил поклонников внешним видом Водительские права собираются «вшивать» в смартфон «Грудь в разлёт!»: Анастасию Волочкову раскритиковали фанаты за поход в храм с глубоким декольте Ученые NASA стреляли по Нибиру, чтобы спасти Землю от столкновения Благовещенец стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ Елена Степаненко посылает на отдых Петросяна с молодой любовницей «чаек-разведчиц» «Пародия на Кардашьян»: Анна Седокова взбесила фанатов откровенным нарядом Юрий Лоза опозорился из-за попытки оскорбить Виктора Цоя LG V40 ThinQ оказался лучше нового iPhone XS Plus Королева Елизавета II сообщила о любимом сериале, чем и удивила фанатов В России вновь растет показатель ксенофобии Ольгу Бузову уличили в беременности
| | Ротару может ослепнуть? Пластика лица артистки привела к серьезным последствиям - эксперты

Ротару может ослепнуть? Пластика лица артистки привела к серьезным последствиям - эксперты

Сегодня, 15:09

Хирургическое вмешательство ради достижения «естественной» красоты негативно повлияло на здоровье заслуженной артистки, убеждены специалисты.

 

С природой лучше не спорить, говорят эксперты. Независимо от статуса, количества денег и семейного положения все когда-то состарятся. Однако знаменитости всеми способами стараются омолодиться, поскольку уверены, что потеряв красоту, они потеряют славу и уважение. Ради вечной молодости звезды ложатся под нож и перекраивают свое лицо, но не задумываются о том, что таким образом только калечат себя и портят свое здоровье. Никто не застрахован от неудачных операций и неквалифицированных врачей, а последствия хирургических вмешательств рано или поздно дадут о себе знать.

Последнее время общественность сильно обеспокоена состоянием здоровья знаменитой 71-летней певицы Софии Ротару, которая, как и многие звезды, не собирается стареть. Артистка активно пользуется услугами пластических хирургов, поэтому до сих пор выглядит как 20-летняя девушка. Эксперты утверждают, что пластика лица певицы привела к серьезным последствиям. Из-за перенесенных операций Ротару может потерять зрение.

 

Проблемы с глазами у артистки начались довольно давно. Еще в 2009 году медики порекомендовали Софии Ротару прекратить злоупотреблять пластикой и поберечь здоровье. Известно, что певица неоднократно ложилась под нож хирурга, чтобы подтянуть веки, удалить мешки под глазами и омолодить кожу вокруг глаз. Эксперты отмечают, что пластика век может привести к полной слепоте, глаукоме и образованию тромбов в артериях сетчатки. Девять лет прошло и вся серьезность проблемы стала очевидной. Ротару обеспокоила фанатов, когда во время одного из концертов певица, ослепленная софитами, не смогла найти ступеньки, чтобы вернуться на сцену. Лишь с помощью охранника ей удалось подняться по ступенькам. В связи с этим исполнительница постоянно носит очки и не снимает их даже во время фотосессии.

Уже прошло много лет, а очки словно приклеились к Софии Ротару, что говорит только об одном – проблемы с глазами у певицы действительно есть и болезнь прогрессирует. Внимательные поклонники Ротару также заметили, что артистка не расстается с очками. «Почему всегда в очках?», «Заболевания глаз?», «Ротару может ослепнуть?», - беспокоятся фанаты. Некоторые предположили, что певице испортило зрение постоянное освещение на сцене, поэтому ей некомфортно находиться на солнце без солнцезащитных очков.


Мирослава Донцова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Ясновидящая раскрыла тайну вечной молодости Софии Ротару
Ясновидящая раскрыла тайну вечной молодости Софии Ротару

 Про красоту певицы знают многие, она выступает на сцене десятки лет, но не постарела, а по-прежнему выглядит молодо и впечатляюще.

Уходить надо красиво: Престарелую Ротару осудили за работу до обмороков
Уходить надо красиво: Престарелую Ротару осудили за работу до обмороков

Заслуженную артистку пристыдили за обслуживание корпоративов и жизнь на широкую ногу. Фанаты посоветовали уже не молодой певице больше отдыхать и подумать…

Ученые: Секс в воде негативно влияет на здоровье
Ученые: Секс в воде негативно влияет на здоровье

Вода и секс по отдельности замечательны, но половой акт в душе, который часто демонстрируют в фильмах, негативно влияет на здоровье обоих партнеров. К такому…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости