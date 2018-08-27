Рустам Солнцев: Бузова поставила на место «целлолоидных» бабищ

В недавнем интервью об артистке бывший участник «Дома-2» сообщил, что она смогла осадить элиту общества.

Некоторое время назад Рустам Солнцев дал интервью, в котором высказал свое мнение по поводу Ольги Бузовой. Шоумен сказал, что ему очень понравилось, как исполнительница поставила на место «целлюлоидных» бабищ, которые делают губки трубочкой и спрашивают, кто такая Бузова. Большинство пользователей так и не смогли понять, каким образом артистка осадила светских львиц, а также не поняли в чем заключается ее героизм. Помимо этого, подписчики задались вопросом, было ли вообще противостояние между элитой и Бузовой.

Напомним, что Рустам Солнцев всегда поддерживал Ольгу Бузову и защищал ее от злопыхателей. Однако делал он это в своей специфической манере – с сарказмом и весельем.

Анна Котова