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| | Рустам Солнцев: Бузова поставила на место «целлолоидных» бабищ

Рустам Солнцев: Бузова поставила на место «целлолоидных» бабищ

Сегодня, 13:21

В недавнем интервью об артистке бывший участник «Дома-2» сообщил, что она смогла осадить элиту общества.

Некоторое время назад Рустам Солнцев дал интервью, в котором высказал свое мнение по поводу Ольги Бузовой. Шоумен сказал, что ему очень понравилось, как исполнительница поставила на место «целлюлоидных» бабищ, которые делают губки трубочкой и спрашивают, кто такая Бузова. Большинство пользователей так и не смогли понять, каким образом артистка осадила светских львиц, а также не поняли в чем заключается ее героизм. Помимо этого, подписчики задались вопросом, было ли вообще противостояние между элитой и Бузовой.

Напомним, что Рустам Солнцев всегда поддерживал Ольгу Бузову и защищал ее от злопыхателей. Однако делал он это в своей специфической манере – с сарказмом и весельем.


Анна Котова

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