«Вторая Лобода»: Экс-жену Федора Бондарчука раскритиковали за огромные кривые губы

Фанаты пристыдили известную модель за копирование знаменитостей после ее фото с «надутыми» губами.

Экс-жену Федора Бондарчука Светлану Бондарчук раскритиковали за огромные кривые губы на новом фото. Дело в том, что на снимке знаменитая модель сидит за столиком в кафе, подпирает рукой подбородок, а на лице ее выделяются две большие губы с неровными пиксельными контурами. «Как вам мои новые?» - спросила знаменитость и оставила эмодзи в виде губ в подписи к снимку.

«Ироничный гротеск на тему современного кича», «Плохо быть копией, не правда ли?!», «Хосподи... Вторая Лобода», «Не, у Лободы больше», «Но на фотке они не ваши, просто нарисованные вроде», - писали подписчики в комментариях под провокационным снимком. Часто комментаторы предполагали, что Бондарчук приложила к своим реальным тонким губам лепестки роз, а другая часть фанатов увидели в губах модели «кривой фотошоп». Так или иначе, в реальную пластику губ знаменитости практически никто не поверил до конца.