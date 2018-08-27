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Елена Степаненко посылает на отдых Петросяна с молодой любовницей «чаек-разведчиц»

Сегодня, 13:20

Именно так пользователи отреагировали на недавнюю публикацию юмориста с курорта в Ялте, на котором он сфотографировал птицу на своем обеденном столе.

Вся страна продолжает пристально следить за новыми деталями эпохального развода между Петросяном и Еленой Степаненко. Сам Евгений Ваганович, по всей видимости, решил немного отвлечься от всей этой юридической волокиты, а потому улетел на отдых в Крым, где и встретился с «чайкой-разведчицей» от Елены Степаненко. По крайней мере, подписчикам показалось, что птица разведывает обстановку, а заодно и планирует «поклевать со стола» у знаменитого комика.

На своей странице он показал снимок, на котором чайка залетела к нему на веранду и умостилась на обеденном столе. Сам Евгений Ваганович заявил, что не знает, какая это примета, но птица склевала его сыр и ветчину.

«Потом она успокоилась и долго смотрела в сторону, не обращая внимания на сидящих. Подумала пяток минут, пофотографировалась и улетела! У неё дела... Не знаю, какая это примета...», - написал комик.

Подписчики не стали терять времени зря и тут же начали в максимально ироничной форме высмеивать этот «символ», говоря, что в этом случае не обошлось без Елены Степаненко, которая хоть каким-то образом пытается приложится к благам пока еще действующего супруга.

«Эх, Евгений Ваганыч! Чайка – символ тоскующей женщины, всем известно. Степаненко небось рыдает в подушку ночами, пока с молодухой резвитесь, вот тайные знаки судьба и посылает вам!», «Вот, смотрите, Евгений Ваганович, чтобы какая- то залетная чайка не клевала с Вашего стола, а потом фыррр... и полетела по делам... а вы только смотрели ей в след...на старости лет...», - написали подписчики, которые, по всей видимости, находятся на стороне Степаненко.


Николай Офицеров

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