«Сейчас выглядит моложе»: Поклонники не узнали «старую» Пугачеву на ретро-фото с Николаевым

Фанаты предполагают, что причиной таких изменений стали многочисленные пластические операции. При этом пользователи отмечают, что «новая внешность» идет Примадонне.

В одном из фан-аккаунтов Примадонны в Instagram появился ретро-снимок Аллы Пугачевой и Игоря Николаева. Автор не указал, когда именно была сделана черно-белая фотография, но подписчики страницы «рассекретили», что звезды были запечатлены в музее на корабельной набережной во Владивостоке приблизительно в 1985 году. Комментаторы отметили, что тогда знаменитости были «молодыми и красивыми», но поклонники не узнали «старую» Пугачеву на ретро-фото с Николаевым. Фанаты отметили, что внешность Примадонны с 1985 года изменилась очень сильно, и стали гадать, что же на это повлияло. Многие пользователи решили, что причиной тому стали многочисленные пластические операции, из-за которых Пугачева изменилась практически до неузнаваемости.

При этом поклонники решили, что изменения пошли только на пользу Алле Пугачевой, и если она раньше выглядела хорошо, то сейчас – еще лучше: «Сейчас выглядит моложе», «Как молоды вы были!!! Алла во все времена хороша ...обожаю обоих», «Какой Николаев молоденький!!!! А Алла Борисовна сейчас выглядит лучше».

Виктория Озерова