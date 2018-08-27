«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

От редактора

За признание российского Крыма? Власти Израиля устроили «травлю» Наташе Королёвой - эксперт

  Муж певицы Тарзан, из-за стриптиза в Севастополе попавший в список «Миротворца», мог повлиять на…

Сюжеты:

Благовещенец стал фотографом на шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ Елена Степаненко посылает на отдых Петросяна с молодой любовницей «чаек-разведчиц» «Пародия на Кардашьян»: Анна Седокова взбесила фанатов откровенным нарядом Юрий Лоза опозорился из-за попытки оскорбить Виктора Цоя LG V40 ThinQ оказался лучше нового iPhone XS Plus Королева Елизавета II сообщила о любимом сериале, чем и удивила фанатов В России вновь растет показатель ксенофобии Ольгу Бузову уличили в беременности Аналитики выяснили, сколько в час зарабатывают Кайли Дженнер и Бейонсе СМИ: Меган Маркл обманула своего отца, который мечтает снова увидеть дочь Госпитализированная Наталья Штурм рассказала фанатам о своем самочувствии Чтение и математика: Трехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу
| | «Сейчас выглядит моложе»: Поклонники не узнали «старую» Пугачеву на ретро-фото с Николаевым

«Сейчас выглядит моложе»: Поклонники не узнали «старую» Пугачеву на ретро-фото с Николаевым

Сегодня, 13:23

Фанаты предполагают, что причиной таких изменений стали многочисленные пластические операции. При этом пользователи отмечают, что «новая внешность» идет Примадонне.

 

В одном из фан-аккаунтов Примадонны в Instagram появился ретро-снимок Аллы Пугачевой и Игоря Николаева. Автор не указал, когда именно была сделана черно-белая фотография, но подписчики страницы «рассекретили», что звезды были запечатлены в музее на корабельной набережной во Владивостоке приблизительно в 1985 году. Комментаторы отметили, что тогда знаменитости были «молодыми и красивыми», но поклонники не узнали «старую» Пугачеву на ретро-фото с Николаевым. Фанаты отметили, что внешность Примадонны с 1985 года изменилась очень сильно, и стали гадать, что же на это повлияло. Многие пользователи решили, что причиной тому стали многочисленные пластические операции, из-за которых Пугачева изменилась практически до неузнаваемости. 

 

При этом поклонники решили, что изменения пошли только на пользу Алле Пугачевой, и если она раньше выглядела хорошо, то сейчас – еще лучше: «Сейчас выглядит моложе», «Как молоды вы были!!! Алла во все времена хороша ...обожаю обоих», «Какой Николаев молоденький!!!! А Алла Борисовна сейчас выглядит лучше».


Виктория Озерова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Поклонники не узнали Пугачеву на раритетном фото
Поклонники не узнали Пугачеву на раритетном фото

Пользователи Сети активно спорят о фотографии, сделанной два года назад на показе модельера Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце. На снимке запечатлена Алла…

Поклонники не узнали Серябкину на новом фото из-за отсутствия макияжа
Поклонники не узнали Серябкину на новом фото из-за отсутствия макияжа

Фанаты не узнают певицу Ольгу Серябкину на ее новой фотографии. Звезда опубликовала странный снимок в Instagram.

Галкин показал, какую Пугачеву любит больше всего
Галкин показал, какую Пугачеву любит больше всего

 На естественном фото без фильтров и макияжа Примадонну назвали копией Кристины Орбакайте. «Именно такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день», - написал…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости