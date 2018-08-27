Музыкант утверждал, что творчество группы «Кино» никак не повлияло на аудиторию.

Известный музыкант Юрий Лоза опозорился из-за попытки оскорбить Виктора Цоя, чем вызвал в свою сторону волну насмешек. В частности, Лоза сегодня решил обсудить творчество лидера группы «Кино» и самого музыкального коллектива. По его мнению, ни одна из всех известных песен «Кино» никак не повлияла на слушателей. «Я не нашел в песнях ничего, что могло бы повлиять», - заявил Лоза.

Поклонники музыканта возмутились из-за данного высказывания. Кто-то сообщил, что Лоза не способен понять суть того, что представляет из себя музыкант, да и сам он «бард с отстроенной гитарой». Другие фанаты заметили, что слова Лозы абсурдны, так как «стена Цоя» стоит едва ли не в каждом городе и до сих пор поддерживается поклонниками погибшего артиста, а вот «стену Лозы можно найти разве что в винограднике». Еще часть фанатов отметили, что Лоза просто специально привлекает к себе внимание, провоцируя людей на агрессивное поведение.