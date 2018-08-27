«Абсолютная идиллия»: Подольская и Пресняков отпраздновали годовщину свадьбы

Звездная чета вместе уже 13 лет. За это время знаменитости пережили много хорошего, а также много трудностей.

Накануне Наталья Подольская и Владимир Пресняков праздновали годовщину – 13 лет брака. В их отношениях были не только счастливые моменты, но и препятствия, но сейчас в их семье абсолютная идиллия. Знаменитости в сети трогательно поздравили друг друга. Пост артисты сопроводили семейным снимком. Владимир Пресняков под публикацией написал: «Мой ангелочек». Несмотря на все слухи и разговоры, чувства пары с каждым годом становятся все крепче и крепче. Каждый день знаменитости работают на собой и своим характером, а также ставят новые цели, не только творческие. Скорее всего, именно поэтому они не устают друг от друга. До этого Наталья Подольская призналась поклонникам, что во время отдыха в Турции смогла преодолеть страх высоты с помощью полета над морем на парашюте.

Семейная пара. 13 лет. A post shared by ???????????Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Aug 26, 2018 at 9:11am PDT

Напоминаем, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились на программе «Большие гонки» в 2005 году. Дружба артистов через время переросла в роман. В 2010 году знаменитости сыграли свадьбу и обвенчались, а через пять лет у них появился первенец Артем.

Анна Котова