После инсульта Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка

64-летний артист также задумывается о суррогатном материнстве.

После перенесенного инсульта Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка. В молодости из-за жесткого концертного графика артист даже не рассматривал возможность взять ребенка из детского дома, о чем пожалел в более зрелом возрасте. Сейчас Моисеев рассматривает возможность суррогатного материнства, но приходит к выводу, что у него «года не те, да и здоровье». Поэтому певцу остается только завидовать Алле Пугачевой и ее семейной идиллии.

После инсульта у Моисеева перестали работать верхняя губа, левая рука. Артист не терял надежду вновь вернуться на сцену, но от этой мечты, видимо, пришлось отказаться. Однако певец так и не смог отказаться от одной из своих пагубных привычек – курения сигарет. При этом врачи заявляли, что причинами инсульта стали злоупотребление алкоголем и курение. Медики настоятельно советовали Моисееву отказаться от вредных привычек, иначе инсульт может повториться.