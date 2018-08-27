Ольгу Бузову уличили в беременности

Возможным отцом ребёнка может оказаться участник шоу «Замуж за Бузову».

Свежий выпуск передачи подарил фанатам новый образ Бузовой. Ноги звезды были присыпаны чем-то белым, а платье подчёркивало округлившийся живот. Изменения заметило множество поклонников, однако Ольга не считает, что новый наряд её разоблачил и ни в чём не признаётся. Хотя снимок явно подчёркивает увеличение объёмо, которые уличили фанаты. Существует мнение, что провокационный наряд и выпирающий животик лишь пиар-ход продюсеров «Замуж за Бузову».

В пользу этой версии говорит то, что съёмки шоу велись пару месяцев назад и к сегодняшнему дню беременность уже нельзя было бы скрыть. Кроме этого, в концертном туре, последовавшем за съёмками, «беременного» живота у Бузовой не было. Ольга ни с кем не встречается, она никогда не говорила о своём возможном материнстве. Кроме того, её карьера построена на образе стервы, презирающей мужчин.

Подобные обвинения от поклонников получала Лера Кудрявцева. Однако в результате Кудрявцева родила-таки второго ребёнка, дочку. Девочку назвали Марией.